14 cơ sở bị xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc được phát hiện tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh ở phường Sầm Sơn trong đợt kiểm tra tháng 3/2026.

Theo Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, 22 đoàn kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất của Chi cục đã kiểm tra 142 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Kết quả cho thấy, 114 cơ sở chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm; 13 cơ sở phải ngừng hoạt động; 1 cơ sở bị thu hồi cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ sở với tổng số tiền gần 344 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về phụ gia và chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu phân tích tại cơ sở chế biến hải sản, phường Tĩnh Gia.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, minh bạch.

Thanh Tâm