100 du khách Toyota Okayama khám phá trọn vẹn Đà Lạt 3N2Đ

100 thành viên của Toyota Okayama - đại lý ô tô Toyota chính hãng lớn nhất miền Trung vừa có chuyến đi khám phá thành phố Đà Lạt trọn vẹn cùng đơn vị lữ hành DANAGO.

Khởi hành đầy hứng khởi

Từ sáng sớm ngày 22/8, toàn đoàn đã tập trung tại công ty Toyota Okayama Đà Nẵng để khởi hành chuyến bay Đà Nẵng – Đà Lạt. Hành trình tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm chính thức bắt đầu với không khí hào hứng. Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, 100 du khách đã được đội ngũ hướng dẫn viên DANAGO chào đón nồng nhiệt.

DANAGO hân hoan chào đón đoàn du khách Toyota Okayama tại S ân bay Liên Khương.

Sự chuyên nghiệp thể hiện ở từng chi tiết nhỏ từ thủ tục check-in được hỗ trợ nhanh chóng, hành lý được hướng dẫn chu đáo cho đến phương tiện di chuyển hiện đại, an toàn và tiện nghi. DANAGO luôn đặt trải nghiệm thoải mái và sự an tâm của khách hàng lên hàng đầu.

Đặt chân đến thành phố cao nguyên, đoàn nhanh chóng ổn định và bắt đầu hành trình khám phá đầu tiên. Từng thành viên đều háo hức trước vẻ đẹp trong lành, se lạnh của Đà Lạt và sẵn sàng cho lịch trình trải nghiệm thú vị mà DANAGO đã chuẩn bị.

Khám phá vẻ đẹp Đà Lạt

Điểm dừng chân đầu tiên của 100 thành viên Toyota Okayama đến với Thung lũng Tình yêu – một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Đà Lạt. Tại đây, cả đoàn đã có thời gian tham quan, chụp ảnh lưu niệm và ghi hình tập thể giữa khung cảnh hoa cỏ rực rỡ.

Thung lũng Tình Yêu lưu dấu bước chân đoàn Toyota Okayama Đà Nẵng . Ảnh: DANAGO

Sau bữa trưa buffet tại khu du lịch, đoàn về nhận phòng tại khách sạn MerPerle 4 sao để nghỉ ngơi. Buổi chiều, đoàn tiếp tục tham quan Quảng trường Lâm Viên – biểu tượng hiện đại của thành phố ngàn hoa, nơi ghi lại nhiều khoảnh khắc tươi vui bên những công trình kiến trúc độc đáo.

Bữa tối ngày đầu tiên được tổ chức tại Tiệm gà Tuk Tuk, nơi đoàn thưởng thức những món đặc sản hấp dẫn như gà nướng cơm lam, lườn ngỗng áp chảo sốt tiêu xanh hay cơm chiên hải sản. Sau đó, đoàn tự do khám phá chợ đêm Đà Lạt, hòa mình vào nhịp sống sôi động và thưởng thức ẩm thực đường phố.

Ngày thứ hai, hành trình tiếp nối với chuyến tham quan Lang Biang Land, nơi DANAGO thiết kế riêng chương trình team building cho Toyota Okayama. Các trò chơi tập thể vừa vui nhộn, vừa đề cao tinh thần đồng đội đã giúp mọi người thêm gắn bó. Buổi chiều, đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm Gala đặc biệt.

Team building tại Lang Biang Land - nơi gắn kết sức mạnh tập thể Toyota Okayama. Ảnh: DANAGO

Tối cùng ngày, chương trình Gala dinner diễn ra tại sảnh Romance của khách sạn MerPerle. Đây là bữa tiệc hội tụ đầy đủ sắc màu – từ ẩm thực tinh tế, sân khấu sang trọng đến các tiết mục giao lưu sôi nổi tạo nên một đêm khó quên, khép lại ngày thứ hai nhiều dấu ấn.

Ngày cuối cùng, đoàn có thời gian tự do dạo phố, cà phê hoặc mua sắm đặc sản trước khi rời Đà Lạt. Buổi trưa, cả đoàn cùng nhau thưởng thức buffet rau Leguda, nơi nổi tiếng với hơn 10 loại rau sạch Đà Lạt cùng các set lẩu bổ dưỡng và hải sản phong phú.

Dịch vụ chu đáo, trải nghiệm trọn vẹn từ DANAGO

Bên cạnh tham quan các điểm nổi bật như Thung lũng Tình yêu, Quảng trường Lâm Viên, Lang Biang Land, DANAGO còn khéo léo sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để mọi thành viên giữ được năng lượng tích cực suốt chuyến đi. Mỗi điểm đến đều được giới thiệu chi tiết, giúp du khách vừa khám phá cảnh quan vừa hiểu thêm về văn hóa địa phương.

Đặc biệt, chương trình Gala dinner tại sảnh Romance khách sạn MerPerle không chỉ là một bữa tiệc ẩm thực mà còn là sân khấu để gắn kết tập thể. Từ âm nhạc, ánh sáng đến trò chơi giao lưu, tất cả được DANAGO thiết kế riêng cho Toyota Okayama, mang lại bầu không khí ấm cúng và ấn tượng khó quên.

Toàn cảnh không gian Gala dinner được DANAGO tinh tế chuẩn bị.

Từ khâu di chuyển an toàn, lưu trú tại khách sạn MerPerle 4 sao, thực đơn đa dạng cho đến hoạt động tập thể và sự kiện Gala dinner, tất cả đều được DANAGO chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Điều đó không chỉ mang lại sự thoải mái cho từng thành viên mà còn khẳng định chất lượng dịch vụ đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty du lịch DANAGO cho biết: “ Với DANAGO , mỗi chuyến đi không chỉ là tham quan mà còn là hành trình mang lại sự an toàn, thoải mái và gắn kết cho khách hàng. Thành công của tour Đà Lạt cùng Toyota Okayama một lần nữa khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm mà DANAGO theo đuổi .”

DANAGO tiếp tục giữ vững vị thế làmột trong những công ty du lịch Đà Nẵng nổi bật cho doanh nghiệp, hội nhóm và khách lẻ, hứa hẹn mang đến nhiều hành trình thú vị hơn trong thời gian tới.

LN