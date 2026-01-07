Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Điện ảnh

10 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2025

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Năm 2025, tổng doanh thu phòng vé Việt đạt hơn 6,14 nghìn tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Trong đó doanh thu phim Việt Nam đạt hơn 3,77 nghìn tỷ đồng, tương đương 61,4%. Loạt phim “top 10” thu tổng cộng 2,43 nghìn tỷ, chiếm hơn nửa thị phần phim Việt.

10 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2025

Năm 2025, tổng doanh thu phòng vé Việt đạt hơn 6,14 nghìn tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Trong đó doanh thu phim Việt Nam đạt hơn 3,77 nghìn tỷ đồng, tương đương 61,4%. Loạt phim “top 10” thu tổng cộng 2,43 nghìn tỷ, chiếm hơn nửa thị phần phim Việt.

10 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2025

10 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2025

Giới chuyên môn nhận định đây là một năm bùng nổ với điện ảnh trong nước, đặc biệt với thành tích lần đầu có phim đạt hơn 700 tỷ đồng (Mưa đỏ). Cùng với thị trường quốc tế có phần ảm đạm, phim Việt tiếp tục là lựa chọn mỗi kỳ nghỉ dài hoặc ngắn ngày. Điều này cho thấy nhu cầu cao của khán giả đối với phim nội địa, đặc biệt với những tác phẩm có giá trị và sức ảnh hưởng dài lâu./.

(Theo Vietnam+)

Từ khóa:

#Phim #Doanh thu #Phòng vé #Việt nam #Đặc biệt #Thành tích #Thị trường #Điện ảnh #Tác phẩm #Khán giả

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Zootopia 2” lập kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại

“Zootopia 2” lập kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại

Điện ảnh
Hãng phim Disney tiếp tục chứng minh sức mạnh của thương hiệu hoạt hình khi " Zootopia 2 " (tựa Việt: “ Phi vụ động trời 2 ”) mở màn đầy ấn tượng trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Bắc Mỹ, đồng thời thiết lập kỷ lục toàn cầu cho phim hoạt hình có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh