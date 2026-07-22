Đẩy mạnh kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

Với hệ sinh thái gần 700 sản phẩm đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao, Thanh Hóa hiện đứng thứ 3 cả nước về số lượng OCOP. Để đồng hành cùng các chủ thể OCOP, tỉnh đang tập trung mạnh mẽ vào các giải pháp kết nối thị trường, số hóa thương mại và liên kết chuỗi giá trị để đưa các đặc sản vươn xa, thúc đẩy tiêu thụ bền vững.

Các sản phẩm từ dầu ép thực vật nhãn hiệu Lan Chi của cơ sở sản xuất Trịnh Thị Tùng, xã Triệu Sơn được khách hàng ưa chuộng.

Chương trình OCOP đã và đang đánh thức tiềm năng kinh tế nông thôn. Dọc dải đất xứ Thanh từ miền biển Hoằng Hóa, Quảng Xương lên đến vùng núi Như Xuân, Bá Thước, những đặc sản mang đậm bản sắc văn hóa đã được chuẩn hóa, nâng tầm. Trong đợt đánh giá và phân hạng mới nhất, hội đồng cấp tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao đạt chuẩn 3 sao và 4 sao.

Hộ sản xuất Trịnh Thị Tùng, xã Triệu Sơn là một trong những chủ thể có 3 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao tháng 3/2026, gồm: dầu lạc ép Lan Chi, dầu vừng ép Lan Chi và dầu đậu nành ép Lan Chi. Đây là những sản phẩm dầu thực vật nguyên chất, được chế biến từ nguồn nguyên liệu trong tỉnh. Sau chế biến, sản phẩm giữ nguyên hương vị béo ngậy và màu vàng tự nhiên, được nhiều gia đình tin dùng thay thế dầu ăn công nghiệp. Hiện nay, sản phẩm được bán ở nhiều cửa hàng tiện ích, siêu thị và các trạm dừng nghỉ trên những tuyến giao thông trọng điểm. Chị Trịnh Thị Tùng cho biết: “Nhờ được chứng nhận OCOP và bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng nên sản phẩm của gia đình được nhiều đối tác tìm đến kết nối tiêu thụ. Chúng tôi thường xuyên tham gia hội chợ thương mại và thực hiện livestream để quảng bá sản phẩm”.

Tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh việc hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia các sàn thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và livestream bán hàng. Nhờ những phiên chợ kết nối cung - cầu và các hội chợ xúc tiến thương mại quy mô, sản phẩm OCOP xứ Thanh đã tiếp cận trực tiếp với nhiều nhà phân phối lớn. Nhiều HTX và doanh nghiệp đã chủ động bắt tay nhau, hình thành hệ sinh thái liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, giúp tối ưu chi phí và tăng sức cạnh tranh.

Tại cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm OCOP ECO Lành, xã Triệu Sơn, hiện có hơn 400 mặt hàng là sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Chủ cửa hàng thường xuyên thực hiện các megalive để bán hàng online, có thể đạt hàng trăm đơn mỗi ngày. Anh Nguyễn Văn Tùng, chủ cửa hàng, chia sẻ: “Chúng tôi không đơn thuần là bày bán sản phẩm mà còn sử dụng nền tảng số, công cụ bán hàng hiện đại để đưa sản phẩm tiếp cận sâu rộng hơn vào các chuỗi phân phối lớn và thị trường quốc tế”.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và thiết kế bao bì bắt mắt, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đã chinh phục được các thị trường xuất khẩu khó tính như Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ hay Nga.

Về chiến lược lâu dài, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 15/7/2026 về việc phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, tỉnh phấn đấu có ít nhất 328 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và 20% sản phẩm OCOP được tiếp cận với các kênh tiêu thụ hiện đại. Đồng thời, tỉnh cũng nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Bà Nguyễn Hồng Thái, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, cho biết: “Đẩy mạnh kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp quan trọng tạo động lực nâng cao giá trị sản phẩm. Hành trình này đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ và nhịp nhàng giữa chính quyền, chủ thể và đơn vị tiêu thụ. Khi các giải pháp liên kết được triển khai đồng bộ và quyết liệt, sản phẩm OCOP sẽ không chỉ đứng vững tại thị trường trong nước mà còn tự tin vươn tầm ra thế giới, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững”.

Bài và ảnh: Lê Hòa