Xung đột Israel-Houthi: Từ trả đũa quân sự đến đối đầu chiến lược

Theo Izvestia, Phong trào Ansar Allah (hay còn gọi là lực lượng Houthi) mới đây đã đưa ra tuyên bố cứng rắn, nhấn mạnh rằng các mục tiêu trọng yếu của Israel, bao gồm cả dinh thự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, không nằm ngoài tầm với của lực lượng vũ trang thuộc phong trào này. Động thái cho thấy xu hướng leo thang căng thẳng mới giữa các bên.

Israel tăng cường an ninh

Sau loạt tuyên bố đe dọa từ lực lượng Houthi, Israel đã tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu, các quan chức cấp cao khác, theo kênh truyền hình nhà nước Israel Kan.

Căng thẳng giữa hai bên leo thang rõ rệt sau cuộc không kích của Israel vào thủ đô Sanaa (Yemen) vào ngày 28/8. Vụ tấn công khiến Thủ tướng Yemen Ahmed Ghaleb al-Rahawi và một số bộ trưởng trong chính phủ liên minh thiệt mạng. Đáp lại, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo vào tàu chở dầu Scarlet Ray trên Biển Đỏ, con tàu mà họ cáo buộc có liên hệ với Israel.

Theo Izvestia, đại diện của Ansar Allah cho biết phản ứng của họ sẽ “có mục tiêu và gây tổn thất nghiêm trọng”. Lực lượng này cảnh báo rằng các cơ sở trọng yếu của Israel, bao gồm cả dinh thự của Thủ tướng Netanyahu, nằm trong danh sách mục tiêu tiềm tàng. Houthi khẳng định sẽ không hành động một cách bốc đồng mà đang lên kế hoạch cho các chiến dịch được “chuẩn bị kỹ lưỡng và có hiệu quả chiến thuật cao”.

Cuộc không kích của Israel không chỉ gây thiệt hại về nhân mạng, mà còn tạo ra những chuyển biến lớn trong cấu trúc chính trị của Yemen. Theo ông Sergei Serebrov, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, những người thiệt mạng không chỉ là thành viên của phong trào Houthi, mà còn bao gồm cả đại diện từ Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc, lực lượng chính trị từng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Ông Serebrov nhận định: “Nếu mục tiêu của Israel là làm suy yếu các thành phần không thuộc Houthi trong chính phủ liên minh, thì có thể nói họ đã đạt được điều đó. Tuy nhiên, hệ quả trực tiếp là quyền lực của Houthi được củng cố hơn nữa”.

Hiện tại, Mohammed Miftah, một nhân vật thuộc Houthi, đã được bổ nhiệm làm quyền Thủ tướng. Chuyên gia Serebrov lưu ý rằng sự thay đổi này không chỉ có tác động đối với cấu trúc nội bộ của chính phủ Yemen, mà còn làm gia tăng yếu tố hệ tư tưởng trong bộ máy lãnh đạo, một xu hướng mà ông cho là “đầy rủi ro”, đặc biệt với mối quan hệ giữa các vùng lãnh thổ miền Bắc và miền Nam Yemen vốn đã tồn tại nhiều bất đồng.

Việc Israel trực tiếp không kích vào trung tâm hành chính tại Sanaa là bước đi hiếm hoi và táo bạo, cho thấy chiến lược đối đầu toàn diện với các lực lượng liên kết với Iran trong khu vực. Tuy nhiên, hành động này có thể vô tình làm thay đổi cán cân quyền lực tại Yemen theo hướng bất lợi cho Tel Aviv, khi các nhóm có đường lối cực đoan hơn như Houthi tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và phát động các chiến dịch quân sự mở rộng.

Xung đột giữa Israel và Houthi leo thang thành đối đầu trực diện?

Cuộc đối đầu giữa Israel và phong trào Ansar Allah (Houthi) tại Yemen đang bước vào giai đoạn leo thang nghiêm trọng, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông.Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố cuộc không kích gần đây nhằm vào cơ sở quân sự của Ansar Allah tại Sanaa là “đòn giáng mạnh nhất” vào ban lãnh đạo của phong trào này kể từ khi xung đột bắt đầu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng phần lớn các thành viên trong chính phủ do Houthi kiểm soát đã bị tiêu diệt, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi toàn bộ ban lãnh đạo Houthi bị loại bỏ.

Đáp trả, lực lượng Houthi đã gia tăng tấn công vào các mục tiêu của Israel, bao gồm vụ phóng tên lửa nhằm vào sân bay Ben Gurion và các thành phố Tel Aviv, Ashkelon vào ngày 22 tháng 8. Theo truyền thông Israel, đây là lần đầu tiên một tên lửa mang đầu đạn chùm được sử dụng từ lãnh thổ Yemen để tấn công lãnh thổ Israel. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào cơ sở năng lượng tại Sanaa.

Xung đột được khơi lại từ mùa xuân sau khi lệnh ngừng bắn tại dải Gaza sụp đổ. Trong giai đoạn cao điểm, Houthi đã phóng khoảng 40 tên lửa đạn đạo và sử dụng hàng chục máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu được cho là có liên hệ với Israel hoặc các đồng minh khu vực. Tuy nhiên, cường độ tấn công đã giảm sau khi xảy ra xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran. Các diễn biến gần đây cho thấy một chu kỳ leo thang mới đang được thiết lập.

Theo nhà phân tích chính trị Sergei Serebrov, cuộc xung đột hiện tại đã vượt ra ngoài phạm vi tranh chấp quốc gia và ngày càng được diễn giải trong lăng kính “cuộc đối đầu văn minh” giữa Hồi giáo và chủ nghĩa phục quốc Do Thái.

“Người Yemen không nhìn nhận vấn đề Palestine thuần túy theo quan điểm sắc tộc hay chính trị, mà như một cuộc đấu tranh văn minh. Với vị thế lịch sử là một cái nôi của nền văn minh Ả Rập-Hồi giáo, Yemen có tiềm năng kích hoạt làn sóng phản ứng rộng khắp thế giới Hồi giáo nếu xung đột với Israel bùng nổ thành chiến tranh toàn diện”, ông cảnh báo.

Trong bối cảnh này, các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên Biển Đỏ dự kiến sẽ gia tăng, không chỉ nhắm vào mục tiêu có liên hệ với Israel, mà còn có thể mở rộng ra các cơ sở hạ tầng kinh tế, cảng biển và tuyến vận tải quốc tế có giá trị chiến lược.

Diễn biến hiện tại giữa Israel và Houthi không còn là xung đột cục bộ mà đã mở rộng thành một phần trong bức tranh đối đầu chiến lược toàn khu vực. Việc phong trào Houthi công khai liên kết hoạt động quân sự với cuộc chiến tại Gaza, cùng với khả năng thực thi đòn đánh xuyên biên giới, đang định hình lại các trục đối đầu chính tại Trung Đông, từ Syria, Iraq, Yemen đến Biển Đỏ.

Tình trạng leo thang nếu không được kiểm soát có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền từ các lực lượng trong thế giới Ả Rập-Hồi giáo và đặt ra thách thức nghiêm trọng cho an ninh hàng hải, kinh tế khu vực và trật tự quốc tế.

