Xuân Du phát triển kinh tế lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững

Cùng chúng tôi thăm trang trại rừng của gia đình, ông Lê Văn Thơm (xã Xuân Du), chia sẻ: "Với niềm đam mê gắn bó nghề rừng, khi Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách về giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng (BVR) cho cộng đồng dân cư, tôi đã chủ động nhận khoán đất lâm nghiệp trên địa bàn với diện tích gần 10ha.

Xưởng chế biến lâm sản (tại xã Xuân Du) của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Thành.

Hiện nay, ngoài diện tích rừng thông được bảo vệ, phát triển tốt, gia đình đã đầu tư vốn trồng, chăm sóc 6ha keo lai mô để phát triển rừng gỗ lớn. Ngoài phát triển rừng trồng hiệu quả, gia đình tôi tận dụng tán rừng để chăn nuôi gia súc, gia cầm sinh sôi phát triển, góp phần giải quyết nhu cầu cuộc sống trước mắt. Bình quân thu nhập của gia đình mỗi năm đạt khoảng 200 triệu đồng. Ngoài chính sách hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi mong muốn xã Xuân Du tiếp tục thu hút doanh nghiệp vào liên kết với chủ rừng từ khâu trồng, chăm sóc đến tiêu thụ sản phẩm, phát triển rừng trồng, rừng gỗ lớn thực sự hiệu quả, mang tính bền vững".

Hiện xã Xuân Du có 6.151,76ha rừng, trong đó rừng trồng 5.282,72ha, diện tích còn lại là rừng tự nhiên và rừng phòng hộ. Để giữ rừng tận gốc, xã đã ban hành các văn bản thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xây dựng phương án BVR và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa nắng nóng theo phư­ơng châm “4 tại chỗ”, phương án tác chiến chữa cháy rừng, bản đồ tác chiến chữa cháy rừng nhằm chủ động ứng phó với các tình huống cháy rừng. Xây dựng các tổ, đội BVR tại thôn, đặc biệt chú trọng những vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng.

Điển hình như trong Khu Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đền Phủ Na (sau đây gọi là Phủ Na) có gần 300ha rừng thông. Do địa hình đồi núi, vật liệu cháy dưới tán rừng thông là các lớp thực bì dày, thân cây lại có dầu kết hợp với lau lách đang là mối lo cháy rừng trong những ngày thời tiết nắng nóng và ý thức dùng lửa bất cẩn của con người trong dịp lễ hội, khả năng bén lửa cháy nhanh và tốc độ lan tràn đám cháy lớn sẽ rất khó khăn cho công tác chữa cháy nếu cháy rừng xảy ra.

Nhằm bảo đảm rừng không bị xâm hại, xã Xuân Du đã phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Như Thanh chủ động xây dựng kế hoạch, phương án từ sớm, phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “4 tại chỗ”. Tại Phủ Na, những tháng vừa qua, xã đã phân công cán bộ, nhân viên Ban chỉ đạo quản lý, BVR, PCCCR thường xuyên có mặt tại hiện trường nắm bắt tình hình thực tế, cùng với trạm BVR Xuân Du phối hợp với ban quản lý khu di tích tuyên truyền cho Nhân dân, du khách chấp hành các quy định, đặc biệt PCCCR trong khu vực di tích, tham gia lễ hội đúng quy định, nghiêm cấm không để tàn lửa bay vào rừng. Từ khu vực cổng vào di tích được treo các biển, băng rôn tuyên truyền PCCCR, thường xuyên phát trên hệ thống loa tuyên truyền người dân thắp hương trong đền đúng quy định và không đốt hương, vàng mã, hóa sớ khu vực gần rừng, không lên rừng hái lộc, chặt phá cây,... nghiêm cấm không để tàn lửa bay vào rừng.

“Cùng với xã hội hóa công tác BVR, quản lý rừng bền vững, xã Xuân Du đã và đang chủ động triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, hình thành các vùng trồng rừng sản xuất, lâm sản hàng hóa tập trung, chuyên canh, thâm canh với quy mô lớn, gắn trồng rừng với chế biến và thị trường tiêu thụ lâm sản, thu hút và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động làm nghề rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Trọng tâm là trồng rừng bằng cây lâm nghiệp chất lượng cao, cây nuôi cấy mô, tăng giá trị thu nhập cho chủ rừng. Đẩy mạnh hoạt động chế biến, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm. Kêu gọi một số doanh nghiệp làm việc với các chủ rừng trên địa bàn để liên kết đầu tư từ khâu áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng rừng theo hướng thâm canh; chọn cây giống cho năng suất cao, chất lượng gỗ tốt; khai thác đúng quy trình kỹ thuật, để được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC)” - đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, chia sẻ.

Xã Xuân Du đã phân công cán bộ phối hợp với BQLRPH Như Thanh thường xuyên về thôn hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho các hộ trồng lại rừng sản xuất sau khai thác theo hướng thâm canh như keo nuôi cấy mô, keo hom, keo lai... nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng. Tập trung tuyên truyền để người dân trong vùng hiểu được ưu điểm nổi bật của cây nuôi cấy mô như phát triển nhanh, đều, sinh khối gỗ cao hơn, tỷ lệ nhiễm sâu bệnh thấp... Vận động chủ rừng khắc phục khó khăn đầu tư trồng lại sau khai thác bằng cây nuôi cấy mô; qua đó nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.

Kết quả năm 2025, xã Xuân Du đã hướng dẫn kỹ thuật; cung ứng cây giống; tổ chức cho các hộ nhận khoán đất sản xuất lâm nghiệp, trồng lại rừng đã khai thác theo quy định được hơn 342ha rừng. Xã đã và đang tuyên truyền, vận động các chủ rừng chủ động tập trung hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch trồng rừng năm 2026 với diện tích 300ha. Diện tích rừng trồng đã và đang được chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh, sinh trưởng phát triển tốt. Công tác khoanh nuôi BVR được các hộ, nhóm hộ và đại diện cộng đồng tích cực tham gia. Xã Xuân Du có 1.440ha rừng trồng đã được Tổ chức Quản lý rừng bền vững quốc tế cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), giá trị gỗ được nâng lên, có đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường quốc tế. Trên địa bàn xã đã có 2 công ty thu mua chế biến lâm sản.

Nhờ tích cực trồng và BVR, người dân xã Xuân Du có thêm việc làm tại chỗ, thu nhập từ tiền nhân công và sản phẩm của rừng, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, thúc đẩy chương trình XDNTM. Toàn bộ diện tích rừng hiện có của xã Xuân Du được bảo vệ an toàn, không xảy ra cháy rừng, phá rừng trái phép. An ninh rừng trên địa bàn đ­ược giữ vững.

Bài và ảnh: Thu Hòa