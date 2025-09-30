Xử phạt Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường 82 triệu đồng

Sở Y tế Thanh Hóa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường (địa chỉ trụ sở chính tại phố 1, Lâm Xa, xã Bá Thước).

Đoàn Kiểm tra Sở Y tế kiểm tra tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, qua kiểm tra cho thấy, cơ sở này đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật (không báo cáo với Sở Y tế khi có người hành nghề Hoàng Văn Toàn làm việc tại cơ sở); niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy phép lưu hành (sản phẩm thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường do Công ty TNHH Hoàng Minh Đường sản xuất, đóng gói, ghi địa chỉ cơ sở sản xuất: phố 1, Lâm Xa, thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa chưa được cấp có thẩm quyền cấp đăng ký lưu hành).

Căn cứ các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường bị áp dụng hình thức xử phạt đối với 3 hành vi vi phạm với tổng số tiền 82 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở buộc phải tháo gỡ, xóa quảng cáo sản phẩm thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường.

Hà Thu