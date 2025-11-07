Hơn 1.200 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Thông tin từ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, tính đến ngày 7/11, toàn tỉnh đã có 1.233 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Nhiều thanh niên xã Kim Tân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt hiệu quả, Tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống quê hương cho lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, thanh niên ngày càng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trong tỉnh tích cực phối hợp cùng các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã đến thăm gia đình có thanh niên trong danh sách sơ tuyển, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, từ đó có biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, giúp thanh niên yên tâm tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tính đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 1.233 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Mỗi lá đơn tình nguyện của thanh niên cũng chính là minh chứng cho trách nhiệm, lý tưởng và lòng yêu nước của thanh niên đối với Tổ Quốc.

Nguyễn Đạt