Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Quốc phòng - An ninh

Hơn 1.200 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Nguyễn Đạt
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, tính đến ngày 7/11, toàn tỉnh đã có 1.233 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Hơn 1.200 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Thông tin từ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, tính đến ngày 7/11, toàn tỉnh đã có 1.233 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Hơn 1.200 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Nhiều thanh niên xã Kim Tân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt hiệu quả, Tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống quê hương cho lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, thanh niên ngày càng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trong tỉnh tích cực phối hợp cùng các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã đến thăm gia đình có thanh niên trong danh sách sơ tuyển, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, từ đó có biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, giúp thanh niên yên tâm tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tính đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 1.233 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Mỗi lá đơn tình nguyện của thanh niên cũng chính là minh chứng cho trách nhiệm, lý tưởng và lòng yêu nước của thanh niên đối với Tổ Quốc.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #lên đường nhập ngũ #Thanh niên tình nguyện #Luật Công an nhân dân #Luật Nghĩa vụ quân sự #Hoàn cảnh khó khăn #giáo dục chính trị tư tưởng #Trách nhiệm #Gia đình #Tuyên truyền

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia: Chủ động, trách nhiệm trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia: Chủ động, trách nhiệm trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại các điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (CHPTKV) 5 - Tĩnh Gia, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 đang được triển khai tích cực. Năm nay, toàn khu vực...
Bộ Quốc phòng ra công điện hỏa tốc yêu cầu toàn quân chủ động ứng phó bão số 15

Bộ Quốc phòng ra công điện hỏa tốc yêu cầu toàn quân chủ động ứng phó bão số 15

Môi trường
Ngày 27/11, Bộ Quốc phòng có Công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15, gửi: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các Quân khu: 5, 7; Quân đoàn 34; các...
Điểm tựa nơi biên viễn

Điểm tựa nơi biên viễn

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, bằng những việc làm thiết thực, Đồn Biên phòng Tam Chung luôn là “điểm tựa” trên vùng biên giới.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh