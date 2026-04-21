Xử lý tài xế xe bán tải chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa xác minh, lập biên bản vi phạm đối với một tài xế có hành vi điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

CSGT lập biên bản xử lý anh Q.V.L. về hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A.

Theo phản ánh của quần chúng Nhân dân, vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 12/4/2026, tại Km 291+900 Quốc lộ 1A (đường Nguyễn Huệ), phường Quang Trung, phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 36C-348.xx có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, cụ thể là hành vi “đi ngược chiều của đường một chiều”.

Từ clip người dân cung cấp, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc và xác định người điều khiển phương tiện là anh Q.V.L., sinh năm 1971, trú tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ quy định tại điểm d, khoản 9, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” bị xử phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương