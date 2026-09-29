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Trang bị kỹ năng số, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Nguyễn Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong khởi nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới năm 2026, với sự tham gia của 166 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Trang bị kỹ năng số, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong khởi nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới năm 2026, với sự tham gia của 166 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Trang bị kỹ năng số, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên tham dự buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lập thân, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập tại địa phương.

Đối với lĩnh vực chuyển đổi số, nội dung tập huấn tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ trong công tác Đoàn; hướng dẫn đoàn viên, thanh niên khai thác các nền tảng số phục vụ công tác tuyên truyền, tổ chức phong trào và kết nối thanh niên.

Trang bị kỹ năng số, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Giảng viên Trường Cao đẳng FPT tập huấn kỹ năng sử dụng AI cho đoàn viên, thanh niên.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với giảng viên Trường Cao đẳng FPT Thanh Hóa hướng dẫn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đoàn. Qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các công cụ AI để xây dựng nội dung tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức hoạt động và nâng cao hiệu quả công việc.

Thông qua hội nghị, Tỉnh đoàn hướng tới nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Nguyễn Linh

Từ khóa:

#Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #Đoàn viên thanh niên #Khởi nghiệp #Kỹ năng #Xây dựng nông thôn mới #Chuyển đổi số #Bảo vệ môi trường #Đoàn thanh niên #An sinh xã hội #Tình nguyện

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