Nứt, sụt lún đất tiếp tục mở rộng tại đồi Na Lo, xã Đồng Lương

Tình trạng nứt, sụt lún tại đồi Na Lo, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương tiếp tục diễn biến phức tạp, có vị trí sụt sâu khoảng 1,5m, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đe dọa an toàn của người dân và tuyến đường ĐT.530B.

Vết nứt có diễn biến mở rộng tại đồi Na Lo.

Chiều 28/9, lãnh đạo xã Đồng Lương cùng các phòng chuyên môn đã kiểm tra thực địa khu vực đồi Na Lo. Qua kiểm tra, các vết nứt tiếp tục mở rộng, ăn sâu vào nền đất; một số vị trí xuất hiện sụt lún sâu khoảng 1,5m, nguy cơ sạt trượt ngày càng lớn.

Trước diễn biến trên, lãnh đạo xã yêu cầu các hộ dân chấp hành nghiêm việc di dời, tuyệt đối không trở về nhà trong khu vực có nguy cơ sạt lở; không tự ý đi vào đồi Na Lo và những vị trí đang xuất hiện vết nứt, sụt lún.

Các phòng chuyên môn tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất, kiểm tra các điểm sụt lún, kịp thời khoanh vùng, cảnh báo và kiểm soát người ra vào khu vực nguy hiểm và kiểm soát việc đi lại, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9, tại sườn đồi Na Lo xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún và sạt lở với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối. Một số vết nứt rộng từ 20-50cm, dài 70-100m, cách chân đồi khoảng 15-50m.

Sạt lở đã khiến 9 nhà dân bị hư hỏng, nứt, sập tường; đất đá tràn xuống làm hư hỏng khoảng 15-20m rãnh dọc tuyến ĐT.530B. Tại Km6+350, mặt đường bị đẩy trồi, hư hỏng.

Sụt lún làm hư hại nhà dân ở thôn Tân Lập buộc phải di dời.

Khu vực bị ảnh hưởng có 34 hộ với 180 nhân khẩu và 4 lớp học tại điểm trường lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm, tổ chức di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Trước tình trạng nứt, sụt lún tiếp tục mở rộng, UBND xã Đồng Lương đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá thực địa, xem xét ban bố tình huống khẩn cấp theo quy định, làm cơ sở triển khai các giải pháp ứng phó, xử lý nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và tuyến ĐT.530B.

Đình Giang