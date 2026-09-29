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Bồi dưỡng kỹ năng livestream, tường thuật trực tiếp và tương tác công chúng trên báo chí đa nền tảng

Trần Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/9, Hội Nhà báo Thanh Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với chủ đề “Livestream, tường thuật trực tiếp và tương tác công chúng trên báo chí đa nền tảng”.

Bồi dưỡng kỹ năng livestream, tường thuật trực tiếp và tương tác công chúng trên báo chí đa nền tảng

Ngày 29/9, Hội Nhà báo Thanh Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với chủ đề “Livestream, tường thuật trực tiếp và tương tác công chúng trên báo chí đa nền tảng”.

Bồi dưỡng kỹ năng livestream, tường thuật trực tiếp và tương tác công chúng trên báo chí đa nền tảng

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Tạp chí Xứ Thanh và các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Bồi dưỡng kỹ năng livestream, tường thuật trực tiếp và tương tác công chúng trên báo chí đa nền tảng

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Thị Thương phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 2 ngày (29 và 30/9), học viên được các biên tập viên Lê Bảo An, Ban Thời sự; Nguyễn Văn Vương, Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam truyền đạt, trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng liên quan đến livestream, tường thuật trực tiếp và tổ chức tương tác với công chúng trên các nền tảng số.

Bồi dưỡng kỹ năng livestream, tường thuật trực tiếp và tương tác công chúng trên báo chí đa nền tảng

Biên tập viên Lê Bảo An trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng liên quan đến livestream, tường thuật trực tiếp.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào những kỹ năng cần thiết trong quá trình sản xuất nội dung trực tiếp; cách lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, tổ chức hiện trường, xử lý các tình huống phát sinh; kỹ năng dẫn dắt, truyền tải thông tin và tạo sự tương tác với công chúng.

Bên cạnh đó, học viên được trao đổi về yêu cầu đối với hình ảnh, âm thanh, thiết bị và cách thức tổ chức một chương trình livestream phù hợp với từng nền tảng.

Bồi dưỡng kỹ năng livestream, tường thuật trực tiếp và tương tác công chúng trên báo chí đa nền tảng

Học viên trao đổi, chia sẻ thông tin tại lớp bồi dưỡng.

Thông qua các tình huống thực tế và kinh nghiệm tác nghiệp, giảng viên cũng phân tích những điểm cần lưu ý khi tường thuật trực tiếp, nhất là khả năng xử lý thông tin nhanh, bảo đảm tính chính xác, kiểm soát nội dung và hạn chế rủi ro trong môi trường truyền thông số.

Bồi dưỡng kỹ năng livestream, tường thuật trực tiếp và tương tác công chúng trên báo chí đa nền tảng

Bồi dưỡng kỹ năng livestream, tường thuật trực tiếp và tương tác công chúng trên báo chí đa nền tảng

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng sản xuất nội dung trực tiếp; qua đó vận dụng phù hợp vào thực tiễn tác nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí đa phương tiện, đa nền tảng.

Trần Hằng

Từ khóa:

#Hội Nhà báo Thanh Hóa #Livestream #Kỹ năng #Bồi dưỡng nghiệp vụ

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