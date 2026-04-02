Xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ giữa năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 20 vụ với trên 150 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên tụ tập gây rối an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, đáng lo ngại là tình trạng lợi dụng đêm tối, các đối tượng điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô... Những nhóm này thường mang theo vũ khí để “giải quyết mâu thuẫn”, gây mất an toàn giao thông và ANTT. Nhiều nhóm kéo nhau từ địa bàn này sang địa bàn khác gây rối, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Lực lượng công an bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Điển hình, ngày 27/2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Linh Sơn. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Linh Duyên, sinh năm 2006; Lê Anh Khoa, sinh năm 2008; Bùi Minh Hào, sinh năm 2008; Trần Văn Khởi, sinh năm 2007 và Lê Mạnh Hải, sinh năm 2004 đều ở xã Linh Sơn. Trước đó, trưa ngày 26/2/2026, nhóm đối tượng trên đến xã Văn Phú và xã Linh Sơn để dự tiệc liên hoan. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trên đường về đến ngã ba đường vào thôn Oi, xã Linh Sơn thì gặp L.T.H, sinh năm 2008 và L.V.T, sinh năm 2010 đều ở xã Giao An điều khiển 2 xe máy đi hướng ngược chiều. Do có mâu thuẫn với L.T.H từ trước nên Bùi Minh Hào rủ cả nhóm cùng quay lại đuổi đánh L.T.H và L.V.T. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Oi, xã Linh Sơn, xung quanh là rừng keo, không có nhà dân, nhóm đối tượng trên đã chặn xe và đấm, đá, dùng mũ bảo hiểm, cành keo để đánh L.T.H và L.V.T. Manh động hơn, Phạm Linh Duyên đã dùng dao bấm đâm vào vùng ngực trái khiến L.T.H tử vong.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 4/1/2026, tại Quốc lộ 47, thuộc địa phận thôn Xuân Tiến, xã Triệu Sơn xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng liên quan đến một nhóm thanh niên mang theo hung khí, đuổi đánh người đi đường. Theo đó, một nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia đã đuổi đánh nhóm 3 thanh niên khác gồm: Phạm Ngọc Long, sinh năm 2007; Trần Chí Hưng, sinh năm 2008 và Lê Khắc Vũ, sinh năm 2006, cùng trú tại xã Thọ Long. Hậu quả, anh Trần Chí Hưng bị thương và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Triệu Sơn đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Qua đó đã xác định nhóm thanh niên đuổi đánh người đi đường đều trú tại xã Hợp Tiến, gồm: Lê Kim T.A, sinh năm 2009; Nguyễn Nhật K, sinh năm 2008; Hoàng Đình H, sinh năm 2008; Nguyễn Thanh H, sinh năm 2008; Lã Văn V, sinh năm 2008 và Lê Đức A, sinh năm 2008. Nguyên nhân ban đầu là do trước đó nhóm 6 thanh niên trên đã bị một nhóm thanh niên khác trú tại phường Đông Sơn đuổi đánh. Do bức xúc, các đối tượng đã rủ nhau đi tìm để trả thù. Khi đến khu vực cầu Trắng, xã Triệu Sơn, phát hiện nhóm 3 người, các đối tượng nhầm tưởng là nhóm đã đánh mình trước đó nên sử dụng vỏ chai bia ném, đuổi đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và báo cho lực lượng công an.

Qua các vụ việc trên cho thấy, thanh, thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng đều thiếu sự hiểu biết về pháp luật, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Đáng chú ý, đối tượng vi phạm phần lớn là dưới 18 tuổi và có không ít đối tượng dưới 16 tuổi...

Để ngăn chặn tội phạm gây rối trật tự công cộng, lực lượng Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với cảm hóa, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ đối với số thanh, thiếu niên hư hỏng. Đồng thời, chủ động tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình, tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra Nhân dân để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến ANTT. Cùng với đó, các lực lượng công an thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền cá biệt, phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức cho học sinh, thanh, thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên rà soát, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tích cực kiểm tra, thu hồi, vận động thanh, thiếu niên giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc do thanh, thiếu niên gây ra để tăng tính răn đe, giáo dục chung trong xã hội. Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp, trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn bình yên cho các tuyến đường, trong mỗi ngôi nhà và ANTT cho toàn xã hội.

Bài và ảnh: Quốc Hương