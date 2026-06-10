Tai nạn giao thông giảm gần 18% trong 5 tháng đầu năm 2026

Trong 5 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông trên cả nước tiếp tục giảm sâu cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm hơn 83% tổng số vụ, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng và ý thức tham gia giao thông của người dân.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 5 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.414 vụ, tương đương 17,9%; số người tử vong giảm 332 người, tương đương 7,5%; số người bị thương giảm 1.554 người, tương đương 29,4%.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song qua phân tích số liệu, tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm tỷ lệ rất cao, khoảng 83,61% tổng số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc. Nguyên nhân chủ yếu được xác định xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Theo VOV