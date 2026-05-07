Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, không niêm yết giá, tăng giá vật liệu xây dựng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng (VLXD), bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD thuộc diện kê khai giá trên địa bàn tỉnh, gồm đất san lấp, đá xây dựng, cát xây dựng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Công an tỉnh đề xuất biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp chủ mỏ VLXD có hành vi găm hàng, không bán hàng, gây cản trở việc cung cấp vật liệu cho các công trình xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết và tăng giá trái quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến quản lý, bình ổn giá VLXD; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn.

Sở Xây dựng được giao chủ trì cập nhật, điều chỉnh và công bố giá VLXD, chỉ số giá xây dựng phù hợp với diễn biến thị trường. Đối với các loại VLXD có biến động bất thường do ảnh hưởng của giá nhiên liệu, việc công bố giá phải được thực hiện hằng tháng hoặc sớm hơn khi cần thiết, tạo cơ sở cho các đơn vị lập, điều chỉnh dự toán và quản lý hợp đồng xây dựng. UBND tỉnh nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng công bố giá chậm hoặc không sát với mặt bằng giá thị trường, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Cùng với đó, UBND các xã, phường và các đơn vị có mỏ khai thác VLXD được yêu cầu thực hiện khảo sát, báo cáo thông tin giá VLXD về Sở Xây dựng theo đúng quy định.

Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh và chủ đầu tư các dự án, UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng; đánh giá tác động của việc tăng giá VLXD để sử dụng hiệu quả chi phí dự phòng và lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với diễn biến thị trường. Đồng thời, khẩn trương rà soát các hợp đồng đang triển khai, nhất là hợp đồng theo hình thức đơn giá cố định và trọn gói; chủ động phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

