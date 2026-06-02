Xóa cầu treo, cầu tạm không đảm bảo an toàn

Với 40 cầu treo được bắc qua sông, suối giúp cho việc đi lại của người dân địa phương được thuận lợi, nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, do đa số các cầu được xây dựng cách đây khá lâu nên đã xuống cấp và hư hỏng nặng. Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại cầu, tỉnh Thanh Hóa đang xóa bỏ cầu treo thay thế bằng cầu bê tông cốt thép (BTCT).

Xã Cổ Lũng xây dựng cầu bê tông cốt thép thay thế cầu treo Nà Khà đã xuống cấp.

Cầu treo thôn Ba, xã Ban Công (nay thuộc xã Bá Thước) là cây cầu tạm có chiều dài 68m, bề rộng mặt cầu 2m, tải trọng 0,3 tấn, với kết cấu mặt sàn làm bằng tre luồng, dây cáp và dây néo được làm bằng thép. Cầu có nhiệm vụ kết nối gần 700 hộ dân thuộc 3 thôn (Ba, Chiềng Lau và Phát) với trung tâm xã qua dòng suối Nủa. Do cầu được xây dựng từ năm 1977 nên các cấu kiện cầu hiện nay như: dầm, mặt sàn, dây cáp, dây néo đã hoen gỉ, xuống cấp, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là học sinh đến trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão.

Được sự quan tâm của Nhà nước, ngày 30/12/2025 cầu BTCT được khởi công xây dựng thay thế cầu treo xuống cấp. Toàn bộ cầu có tổng chiều dài gần 1,2km. Trong đó, phần cầu dài 44,15m, còn lại là phần đường giao thông 2 đầu cầu. Ông Nguyễn Hồng Thu, quản lý công trình thuộc Công ty TNHH Ngọc Khánh - đơn vị thi công cho biết: “Ngay sau khi dự án khởi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi và mực nước suối ở mức thấp, đơn vị đã huy động phương tiện, máy móc và con người để triển khai thi công. Đến thời điểm này, việc thi công phần cầu đã thực hiện được 6/8 vị trí mố cầu, phần đường 2 bên cầu đã hoàn thành đất đắp K98, chuẩn bị lu lèn để đổ bê tông... ước khối lượng chung toàn tuyến đạt khoảng 55%. Đơn vị đang phấn đấu sẽ hoàn thành công trình, bàn giao cho chủ đầu tư là UBND xã Bá Thước vào tháng 10/2026”.

Thời điểm này, việc thi công cầu BTCT thay thế cầu treo xuống cấp ở thôn Nà Khà, xã Cổ Lũng đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Giàng A Páo, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Hòa Bình - đơn vị thi công cầu Nà Khà cho biết: “Sau gần 7 tháng kể từ ngày khởi công dự án (29/10/2025), đơn vị đã thi công xong phần cầu có chiều dài 52m, rộng 7m, với khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 70%. Hiện còn khoảng 700m đường giao thông 2 bên đầu cầu chưa thực hiện do nguồn đất đắp đang trong giai đoạn hoàn thiện để thực hiện nghĩa vụ thuế. Khi có nguồn đất đắp, đơn vị sẽ huy động máy móc, phương tiện và con người đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đến ngày 15/8/2026, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư là UBND xã Cổ Lũng”.

Ngắm nhìn cây cầu đang dần hình thành, ông Lục Văn Minh ở thôn Nà Khà, xã Cổ Lũng không giấu nổi niềm vui, cho biết: “Người dân trong thôn rất vui mừng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư, xây dựng cây cầu cứng, khi hoàn thành sẽ giúp cho việc đi lại của người dân được nhanh chóng, thuận lợi và an toàn”.

Ông Lò Văn Hành, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Bá Thước và ông Trương Văn Hoan, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Cổ Lũng cùng chung nhận định: Ngoài đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân khi lưu thông trên cầu, việc xóa cầu treo, cầu tạm để xây dựng cầu BTCT kiên cố sẽ cho phép ô tô tải trọng lớn lưu thông thuận lợi, qua đó thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển...

Theo thống kê, xã Bá Thước và Cổ Lũng đã thực hiện xóa 8 cầu treo không đảm bảo an toàn để xây cầu cứng bằng BTCT. Trong đó, xã Bá Thước có 2 cầu treo (cầu treo thôn Ba và cầu treo Nà Tảng), xã Cổ Lũng có 6 cầu (cầu Ta Pá Á, Piêng Lý, Ta Ná Càng, Tá Chấng, Nà Khà và cầu dân sinh thôn Nủa). Hiện tại, đã có 4/8 cầu cứng thuộc xã Cổ Lũng hoàn thành đang trong giai đoạn bảo hành, 4 cầu còn lại: cầu Nà Tảng và cầu thôn Ba (xã Bá Thước), cầu Nà Khà và cầu dân sinh thôn Nủa (xã Cổ Lũng) đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, với quyết tâm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, hiện có 40 cầu treo đang khai thác sử dụng tại địa bàn 25 xã miền núi. Đến thời điểm này, có 14 cầu treo của 7 xã đang có dự án đầu tư xây dựng cầu BTCT; các cầu treo còn lại đang khai thác, sử dụng được các xã thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng...

Bài và ảnh: Minh Lý