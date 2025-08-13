Xem xét xử lý kỷ luật nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại địa phương

Ngày 13/8, theo thông tin từ Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có văn bản gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án HT 725, bắt giữ nghi phạm Trần Văn Nam cùng 45kg ma túy các loại và 1 khẩu súng quân dụng. (Nguồn: TTXVN phát)

Theo Bộ Công an, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay vẫn còn diễn biến rất phức tạp, nhất là việc ngăn chặn từ sớm, từ xa nguồn cung, nguồn cầu ma túy; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy vẫn còn ở mức cao; công tác cai nghiện vẫn còn khó khăn, hệ thống cơ sở cai nghiện trên toàn quốc mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa đồng bộ, toàn diện, sự vào cuộc chưa thật sự quyết liệt.

Ma túy nếu không được ngăn chặn hiệu quả sẽ làm suy giảm chất lượng giống nòi, nguồn lao động của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đặc biệt, qua đấu tranh các chuyên án, vụ án trong thời gian qua, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người thân của cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về ma túy, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị, địa phương cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về phòng, chống ma túy đến năm 2030 vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030.

“Khẩn trương ban hành Kế hoạch xây dựng”xã, phường, đặc khu không ma túy" giai đoạn 2025-2030 với các giải pháp tổng thể phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, có mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể đối với từng tổ, thôn, bản, xóm... tiến tới xã, phường, đặc khu không có ma túy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu (Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã) để đạt được mục tiêu xây dựng ít nhất 20% đơn vị hành chính cấp xã không ma túy trong năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030," Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các địa phương tăng cường các giải pháp giảm “nguồn cầu” về ma túy, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” với thông điệp “Mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy” để người dân lên án, không chấp nhận sự tồn tại của tội phạm và tệ nạn ma túy; rà soát các đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán ma túy; hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, bảo đảm hiệu quả công tác cai nghiện bền vững, tránh tái nghiện. Phát hiện, xử lý nghiêm các đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật về ma túy.

"Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức các cấp có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và phải xem xét xử lý kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý."

Ngoài ra, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị các địa phương quan tâm cân đối ngân sách địa phương bố trí nguồn lực, cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống ma túy.

Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị khẩn trương ban hành hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ Y tế quản lý người tham gia điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế, bảo đảm người tham gia điều trị tuân thủ đúng quy trình, không sử dụng trái phép chất ma túy trong quá trình điều trị; mở rộng các cơ sở điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 132-KL/TW: “Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức các cấp có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và phải xem xét xử lý kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý” và chỉ đạo “tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở,” đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, có cách làm sáng tạo, đột phá, đạt được chuyển biến rõ rệt trong “giảm cầu,” “giảm cung” ma túy.

Bộ Công an sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo có hình thức khen thưởng, nhắc nhở, chấn chỉnh trong công tác này./.

Theo TTXVN