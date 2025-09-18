Xây trường, xây ước mơ cho trẻ em vùng cao

Gần 10 năm qua, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) “Vì trẻ em vùng cao” đã miệt mài cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức và cá nhân ở khắp mọi miền Tổ quốc xây nên những điểm trường ở vùng cao xứ Thanh. Từ đó góp phần thắp sáng ước mơ, khát vọng và đưa con chữ đến gần với học sinh vùng cao.

Đại diện CLB “Vì trẻ em vùng cao” cùng các nhà tài trợ khánh thành công trình lớp học tại bản Ngàm, xã Tam Thanh.

Chủ nhiệm CLB “Vì trẻ em vùng cao” Lê Bá Mai cho biết, đến giờ anh vẫn nhớ mãi những kỷ niệm ngày đầu hoạt động của CLB với hơn 30 tình nguyện viên, nòng cốt là các bạn sinh viên Trường Đại học Hồng Đức. Những con người trẻ tuổi lúc ấy đang hừng hực khí thế đi để sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng, bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ như quyên góp, tặng sách vở, quần áo cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương miền núi của tỉnh. Những việc làm này đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của các thành viên CLB với mong muốn mang lại nhiều giá trị tốt đẹp đối với cộng đồng, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Những trái tim trẻ đến với những bản làng xa xôi của vùng cao, chứng kiến vất vả của người dân và trẻ em nơi đây, được đi trên những con đường gập ghềnh, quanh co, mùa mưa thì lầy lội trơn trượt, mùa nắng bụi mịt mù đã làm các thành viên rất xúc động. Đặc biệt khi thấy những phòng học đã xuống cấp, tường nứt nẻ, dột khi mưa, bàn ghế xiêu vẹo, lớp ghép nhiều khối khiến việc dạy và học gặp không ít khó khăn, chúng tôi nhận thấy để trẻ em vùng cao thực sự có cơ hội thay đổi tương lai, điều đầu tiên là phải trao cho các em một mái trường kiên cố, an toàn và đủ điều kiện học tập. Từ đó, Dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã trở thành nhịp cầu nối, quy tụ sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức và cá nhân ở khắp mọi miền Tổ quốc để xây những điểm trường”, anh Lê Như Anh, Phó Chủ nhiệm CLB chia sẻ.

Lần đầu dự án triển khai tài trợ xây phòng học tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa là vào năm 2016. CLB đã kêu gọi dựng 3 phòng học lắp ghép với diện tích trên 120m2 tại bản Ón cho Trường Tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung (huyện Mường Lát cũ). Kinh phí đầu tư cho công trình và cơ sở vật chất là 418 triệu đồng, được kêu gọi từ các nhà hảo tâm và cộng đồng. Ở điểm trường đầu tiên các thành viên dự án khá khó khăn khi huy động vốn tài trợ giai đoạn đầu, cũng như phải liên tục lên khảo sát, cùng với chính quyền địa phương bàn bạc cách thức xây dựng, lựa chọn vật liệu phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao. Đến nay trải qua nhiều năm, nhóm đã có những đổi mới hơn, cắt bớt thủ tục để giảm bớt kinh phí phát sinh.

Mỗi lần bắt tay vào việc xây trường, các thành viên trong CLB lại như con thoi đi lại giữa các vùng non cao. Khi biết điểm trường nào cần giúp đỡ, CLB đều tranh thủ sắp xếp công việc trực tiếp đến xác minh. Có những điểm phải đi tới đi lui mới xong việc. Từ sự thành công của điểm trường đầu tiên tại bản Ón, xã Tam Chung, đến nay dự án đã vận động sự ủng hộ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức và cá nhân, xây dựng, khánh thành 11 công trình trường học tại các xã: Tam Chung, Nhi Sơn, Phú Xuân, Tam Thanh, Yên Thắng, Vân Du, Phú Lệ, Sơn Điện, Sơn Thủy... với tổng giá trị gần 6 tỷ đồng.

Năm 2025, Dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã khởi công xây dựng một điểm trường tại xã Sơn Điện với kinh phí hơn 700 triệu đồng và tiến hành sửa chữa một điểm trường khác với tổng chi phí 203 triệu đồng. Song song với đó, dự án cũng kết nối các nhà hảo tâm để xây mới điểm Trường Tiểu học Thanh Xuân, xã Thanh Xuân với nguồn kinh phí 1 tỷ đồng.

Từng phòng học được hoàn thành không chỉ là một công trình vật chất, mà còn là biểu tượng của hy vọng, tri thức và tương lai tươi sáng cho các em nhỏ nơi vùng cao. Lớp học mới giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn; khích lệ các thầy, cô giáo bám bản tiếp tục cống hiến trong sự nghiệp gieo chữ. Đây cũng là động lực thúc đẩy những nhà thiện nguyện tiếp tục thực hiện các dự án ý nghĩa để thắp sáng ước mơ vùng cao, góp phần gắn kết cộng đồng và phát triển nền giáo dục bền vững. Ý nghĩa hơn, sự thay đổi không chỉ nằm ở những bức tường mới hay bàn ghế khang trang, mà còn ở nhận thức của người dân bản địa về giá trị của tri thức. Các bậc cha mẹ, dù còn khó khăn, đã bắt đầu hiểu rằng, con đường đến trường chính là hành trình mở ra tương lai cho con em mình.

Bên cạnh những phòng học được xây mới, dự án còn kêu gọi ủng hộ cho các điểm trường nói trên nhiều bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng học tập, tặng quà với giá trị hàng trăm triệu đồng. CLB cũng đã vận động các cá nhân và doanh nghiệp hảo tâm ủng hộ tiền ăn bán trú cho các em.

Với những đóng góp trong công tác an sinh xã hội, vì sự nghiệp giáo dục, Dự án “Vì trẻ em vùng cao” là 1 trong 10 tập thể xuất sắc được tôn vinh và nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

"Đến nay hầu hết các thành viên đều đã lập gia đình và bận rộn với công việc riêng, tuy nhiên niềm khát khao tình nguyện và đem những điều tốt đẹp đến cộng đồng vẫn cháy bỏng trong tim. Ban điều hành dự án sẽ tiếp tục trên những cung đường vùng cao, khảo sát, kêu gọi, vận động các nhà tài trợ xây thêm nhiều phòng học cho học sinh trong thời gian tới; qua đó lan tỏa nhiều điều tử tế hơn nữa đến cộng đồng, xã hội”, Chủ nhiệm CLB “Vì trẻ em vùng cao” Lê Bá Mai chia sẻ.

Bài và ảnh: Anh Tuân