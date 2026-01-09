Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Đang làm vườn, người dân phát hiện 2 cá thể tê tê đi lạc

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Vạn Xuân vừa tuyên truyền, vận động gia đình anh Lê Văn Quyền, sinh năm 1988 trú tại thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân giao nộp 2 cá thể tê tê đi lạc vào vườn nhà.

Đang làm vườn, người dân phát hiện 2 cá thể tê tê đi lạc

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Vạn Xuân vừa tuyên truyền, vận động gia đình anh Lê Văn Quyền, sinh năm 1988 trú tại thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân giao nộp 2 cá thể tê tê đi lạc vào vườn nhà.

Đang làm vườn, người dân phát hiện 2 cá thể tê tê đi lạc

Lực lượng chứng năng tiếp nhận 2 cá thể tê tê do anh Lê Văn Quyền bàn giao.

Trước đó, trong lúc đang làm vườn thì anh Quyền phát hiện có 2 cá thể tê tê đi lạc vào vườn nhà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn Xuân đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Liên, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân nhanh chóng có mặt để ghi nhận, xác minh. Qua đó xác định đây là 2 cá thể tê tê Java (tên khoa học là Manis Javanica) thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ.

Qua tuyên truyền, vận động, anh Quyền đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể tê tê nói trên cho cơ quan chức năng.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Tê Tê #giao nộp #Tuyên truyền #vườn nhà #Công an xã #Hạt Kiểm lâm #Ban Quản lý #Thường Xuân #vận động người dân #Vườn quốc gia

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tạo nền móng bảo vệ trẻ em từ cộng đồng

Tạo nền móng bảo vệ trẻ em từ cộng đồng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn một năm triển khai giai đoạn 1 (từ tháng 4/2024 đến hết tháng 6/2025), Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em tỉnh Thanh Hóa” (gọi tắt là Dự án) do Tổ chức Terre des Hommes (Cộng hòa Liên bang...
Hỗ trợ phụ nữ di cư tự do hòa nhập cộng đồng

Hỗ trợ phụ nữ di cư tự do hòa nhập cộng đồng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ hỗ trợ 100% hội viên phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người được tiếp cận ít nhất một...
Hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu cho hộ gia đình khó khăn có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn

Hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu cho hộ gia đình khó khăn có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn

Đời sống - Xã hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đồng thời với việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu (như tivi, tủ lạnh…) cho những hộ gia đình khó khăn, không có khả năng tự trang bị lại...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh