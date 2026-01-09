Đang làm vườn, người dân phát hiện 2 cá thể tê tê đi lạc

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Vạn Xuân vừa tuyên truyền, vận động gia đình anh Lê Văn Quyền, sinh năm 1988 trú tại thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân giao nộp 2 cá thể tê tê đi lạc vào vườn nhà.

Lực lượng chứng năng tiếp nhận 2 cá thể tê tê do anh Lê Văn Quyền bàn giao.

Trước đó, trong lúc đang làm vườn thì anh Quyền phát hiện có 2 cá thể tê tê đi lạc vào vườn nhà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn Xuân đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Liên, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân nhanh chóng có mặt để ghi nhận, xác minh. Qua đó xác định đây là 2 cá thể tê tê Java (tên khoa học là Manis Javanica) thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ.

Qua tuyên truyền, vận động, anh Quyền đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể tê tê nói trên cho cơ quan chức năng.

Quốc Hương