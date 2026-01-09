Hotline: 0822.173.636   |

Nâng cao năng lực lồng ghép giới, thúc đẩy bình đẳng giới

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/1, Hội LHPN tỉnh tập huấn bồi dưỡng năng lực lồng ghép giới, thúc đẩy bình đẳng giới cho cán bộ hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Chiều 9/1, Hội LHPN tỉnh tập huấn bồi dưỡng năng lực lồng ghép giới, thúc đẩy bình đẳng giới cho cán bộ hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh, khẳng định: "Bình đẳng giới là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đồng thời là yếu tố nền tảng để bảo đảm sự phát triển bền vững và tiến bộ xã hội. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc thúc đẩy bình đẳng giới càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từng bước xóa bỏ định kiến giới, tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em".

Các đại biểu dự hội nghị.

Với tầm quan trọng đó, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai các hoạt động của dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, tổ chức 80 cuộc tập huấn nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho gần 8.000 cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Qua đó, đội ngũ cán bộ, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng được nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, góp phần lan tỏa bình đẳng giới đến đông đảo người dân và cộng đồng.

Giảng viên truyền đạt kiến thức.

Tại lớp tập huấn, 100 đại biểu đã được giảng viên Trường Đại học Hồng Đức truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; lồng ghép giới; cách xây dựng kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới; đồng thời chia sẻ, giải đáp một số băn khoăn của học viên, giải quyết một số tình huống thực tế tại địa phương.

