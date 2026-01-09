Hotline: 0822.173.636   |

Đến 31/12/2025, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được gần 13,5 tỷ đồng

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/1, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác vận động, giúp đỡ người nghèo, chương trình an sinh xã hội năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ngày 9/1, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác vận động, giúp đỡ người nghèo, chương trình an sinh xã hội năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 31/12/2025, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động được gần 13,5 tỷ đồng; tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gần 482,34 tỷ đồng.

Từ các nguồn quỹ trên, nhiều đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách đã được quan tâm thăm hỏi, trao quà; đặc biệt đã hỗ trợ xây dựng 10.795 căn nhà cho người có công, thân nhân người có công, hộ nghèo, hộ chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với tổng số tiền hơn 400,43 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình an sinh xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, hỗ trợ người nghèo và các địa phương bằng nhiều hình thức với tổng số tiền 152,4 tỷ đồng.

Thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất một số nội dung phân bổ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Nguyễn Thị Phương đánh giá cao những kết quả trong công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2025, nhất là việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Đồng chí đề nghị thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng việc chăm lo cho người nghèo theo hướng thiết thực, hiệu quả; đề nghị Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý quỹ minh bạch, đúng quy trình, để các nguồn hỗ trợ đến sớm nhất với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phan Nga

