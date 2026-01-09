Ban Vận động cứu trợ tỉnh tổng kết công tác vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện

Ngày 9/1, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng kết công tác vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, Quỹ Cứu trợ tỉnh tiếp nhận ủng hộ hơn 227,5 tỷ đồng từ nguồn quỹ năm 2024 và các nguồn tiếp nhận ủng hộ khác;

Tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ sau bão gây ra của gần 2.000 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền hơn 105,4 tỷ đồng;

Tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 21,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số đơn vị đã chuyển ủng hộ trực tiếp về Quỹ Cứu trợ Trung ương hơn 229 triệu đồng.

Trên cơ sở nguồn Quỹ Cứu trợ kết dư năm 2024 và nguồn vận động ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã kịp thời tham mưu phân bổ kinh phí hỗ trợ các nạn nhân bị thiệt hại do sự cố, thiên tai và nhà bị cháy; hỗ trợ 13 tỉnh, thành phố và các hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do bão số 3, số 5, số 10 và mưa lũ sau bão gây ra...

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Quá trình phân bổ, hỗ trợ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bám sát các tiêu chí, đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và thôn, bản, khu phố tổ chức bình xét dân chủ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, bảo đảm các nguồn lực cứu trợ đến đúng tay những người thực sự khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, sự cố.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Vận động cứu trợ tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, điều chỉnh thông tin và bổ sung các hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra để hỗ trợ, tránh bỏ sót.

Đối với nguồn tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, sau khi kết thúc tiếp nhận sẽ đóng tài khoản và chuyển toàn bộ kinh phí về Quỹ cứu trợ Trung ương do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quản lý theo quy định.

Hội nghị đã xin ý kiến và thống nhất một số nội dung phân bổ kinh phí từ nguồn vận động ủng hộ cơn bão số 10 và chuyển nguồn ủng hộ đồng bào miền Trung về Quỹ Cứu trợ Trung ương.

Phan Nga