Xây dựng và vận hành 4 kịch bản điều hành trên môi trường điện tử

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai Bộ chỉ số và các kịch bản phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh trên môi trường điện tử.

Ảnh minh họa.

Việc ban hành và triển khai kế hoạch nhằm chuyển đổi công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh sang môi trường điện tử, ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo để tổng hợp, đo lường, giám sát, phân tích dữ liệu, nâng cao chất lượng tham mưu, hỗ trợ ra quyết định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện kế hoạch và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách, chương trình công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, dựa trên dữ liệu số.

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin và thực thi chính sách của các cơ quan. Báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời, chính xác, xây dựng các kịch bản chỉ đạo điều hành trong các lĩnh vực, tình huống khẩn cấp; phục vụ chỉ đạo, điều hành hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và hỗ trợ chỉ đạo, điều hành các vấn đề trọng tâm, cấp bách của lãnh đạo Chính phủ và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hình thành hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổng hợp, tham mưu và kho dữ liệu số tập trung, tích hợp của tỉnh làm nền tảng dữ liệu số tập trung cho Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC).

Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý, đánh giá mức độ hiệu quả, công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử.

Theo đó, xây dựng Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh như nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh kết nối, phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên môi trường điện tử theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; Nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong dài hạn; Nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh theo ngành, lĩnh vực; Nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh theo chuyên đề, đặc thù.

Đồng thời xây dựng và vận hành các kịch bản điều hành trên môi trường điện tử, bao gồm: Kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến theo ngành, lĩnh vực; Kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến theo chuyên đề, đặc thù.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)