Xây dựng môi trường an toàn, yêu thương để mọi trẻ em được phát triển toàn diện

Thay đổi nhận thức, thay đổi cách ứng xử với trẻ em là mục tiêu hướng tới của dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em” đang hướng tới tại xã Vạn Lộc. Từ những lớp tập huấn, hoạt động truyền thông đến diễn đàn đối thoại với trẻ em, dự án từng bước lan tỏa thông điệp yêu thương thay cho đòn roi.

Phần trình bày tình huống tại diễn đàn trẻ em năm 2026 ở xã Vạn Lộc.

Nhiều năm, quan niệm “yêu cho roi cho vọt” vẫn tồn tại ở không ít gia đình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các hình thức trừng phạt thân thể không giúp trẻ tiến bộ mà còn có thể để lại những tổn thương về thể chất và tinh thần. Nhận thức rõ điều đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã triển khai dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em” tại xã Vạn Lộc, góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, phụ huynh và chính trẻ em về xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ.

Trong quá trình thực hiện, địa phương đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho hơn 110 lượt cán bộ, đoàn thể, giáo viên và người dân; duy trì hoạt động truyền thông tại cộng đồng theo định kỳ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt ở khu dân cư. Đến nay, gần 10.000 lượt người đã được tiếp cận các thông tin về phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em.

Không chỉ dừng ở truyền thông, dự án còn tạo cơ hội để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình. Tháng 5/2026, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2026 tại xã Vạn Lộc với chủ đề “Nói không với trừng phạt thân thể - Lắng nghe trẻ em nói, bảo vệ trẻ em bằng hành động”. Tại diễn đàn, các em được bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ những vấn đề gặp phải trong cuộc sống và mạnh dạn đề xuất giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, không bạo lực.

Nguyễn Thanh Tuyền, ở thôn Thành Lập, dù không trực tiếp tham gia các lớp tập huấn của dự án nhưng thông qua các tuyên truyền viên, em đã hiểu rõ hơn quyền của trẻ em cũng như cách tự bảo vệ mình. Tuyền cho biết: “Trước đây em nghĩ rằng bị bố mẹ đánh con là chuyện bình thường, nhưng bây giờ em đã hiểu trẻ em có quyền được yêu thương, lắng nghe và bảo vệ. Em cũng thường chia sẻ những điều mình biết với bạn bè và người thân để mọi người cùng thay đổi nhận thức”.

Còn Đồng Phi Yến, học sinh Trường THCS Ngư Lộc, là một trong những trẻ em trực tiếp tham gia các hoạt động của dự án. Qua các lớp tập huấn và diễn đàn trẻ em, em được trang bị kỹ năng nhận diện hành vi bạo lực, cách ứng xử phù hợp và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Phi Yến chia sẻ: “Điều ý nghĩa nhất là em được lắng nghe, được nói lên mong muốn của mình và sẽ trở thành những tuyên truyền viên để lan tỏa thông điệp “không bạo lực với trẻ em” đến bạn bè và cộng đồng”.

Từ những hoạt động thiết thực, dự án không chỉ nâng cao kiến thức cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh mà còn giúp trẻ em mạnh dạn lên tiếng khi quyền của mình bị xâm hại. Quan trọng hơn, nhận thức của cộng đồng về phương pháp giáo dục tích cực đang từng bước thay đổi, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện để trẻ phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em xã Vạn Lộc Lê Quang Hòa cho biết: “Hiệu quả lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở số lớp tập huấn hay số người được tiếp cận thông tin mà là sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng. Khi cha mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn, khi giáo viên lựa chọn giáo dục tích cực thay cho trừng phạt và khi trẻ em tự tin lên tiếng bảo vệ bản thân thì đó chính là nền tảng để ngăn ngừa bạo lực từ sớm. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương duy trì truyền thông, nhân rộng các diễn đàn trẻ em, phát huy vai trò của trẻ trong tuyên truyền, đồng thời huy động sự tham gia của gia đình, nhà trường và toàn xã hội nhằm xây dựng môi trường an toàn, yêu thương để mọi trẻ em được phát triển toàn diện”.

Bài và ảnh: Trần Hằng