Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”

Được thành lập ngày 24/8/1945, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, làm nên những chiến công vẻ vang, nhiều tập thể, cá nhân được Bác Hồ, Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Quân khu 4 tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, như: 2 lần tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Thực hiện Chỉ thị 79/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tại Trung đoàn 762, không khí huấn luyện luôn sôi nổi, nghiêm túc. Đơn vị chú trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu, gắn với nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bảo vệ khu vực trọng điểm của tỉnh. Những bài bắn đạn thật, hành quân dã ngoại, diễn tập chiến đấu vòng tổng hợp được tổ chức đều đặn, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kỹ, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị.

Ở Đại đội Trinh sát Cơ động, những buổi luyện tập leo dây, vượt vật cản, ngụy trang tiếp cận mục tiêu, thực hành các bài xạ kích, thực hành bắn trên xe thiết giáp ngày và đêm, các chiến thuật thiết giáp đánh chiếm, chốt giữ mục tiêu... diễn ra liên tục. Chiến sĩ được rèn luyện cả về sức bền, kỹ năng chiến đấu độc lập và khả năng xử trí tình huống bất ngờ. Đây là lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng cơ động đến mọi địa bàn khi có lệnh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án tác chiến khu vực phòng thủ; quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Từ miền núi đến ven biển, thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố thường xuyên, tạo “lá chắn” vững chắc cho quê hương.

Thượng tá Hà Quang Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm LLVT Thanh Hóa một cách trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm. Chúng tôi chú trọng nội dung tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân, gắn hoạt động kỷ niệm với phong trào thi đua quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa luôn coi giáo dục chính trị, tư tưởng là “linh hồn” của mọi hoạt động. 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được triển khai gắn với phong trào “Dân vận khéo”, mô hình “Đơn vị dân vận tốt”.

Bước vào giai đoạn hội nhập, LLVT Thanh Hóa chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống nhà làm việc, kho tàng, thao trường, bãi tập được đầu tư đồng bộ; phương tiện kỹ thuật được bảo dưỡng, nâng cấp thường xuyên. Công tác hậu cần - kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh lâu dài.

Tự hào truyền thống 80 năm, LLVT Thanh Hóa xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng xử trí thắng lợi mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác xây dựng chính quy tại Ban Chỉ huy Phòng thu khu vực 4 - Hồi Xuân.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới đó là tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ các cấp vững chắc cả về tiềm lực và thế trận. Trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư các công trình quốc phòng lưỡng dụng ở các khu vực chiến lược như biên giới, ven biển, vùng sâu, vùng xa; phát huy hiệu quả các công trình đang khai thác như đường tuần tra biên giới, thao trường huấn luyện, công trình phòng thủ dân sự, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh bền vững. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện sát với địa hình, phương án chiến đấu, yêu cầu bảo vệ mục tiêu trọng điểm của tỉnh”.

Với khí thế mới, quyết tâm mới, LLVT Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị trí là lực lượng trung thành, tin cậy, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngọc Lê (CTV)