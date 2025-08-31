Xây dựng lực lượng VĐV toàn diện hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc

Quan tâm tới các trụ cột, bồi dưỡng lực lượng, tuyển chọn các VĐV trẻ, tổ chức tập huấn thường xuyên và nâng cao cơ sở vật chất tập luyện là cách mà thể thao thành tích cao Thanh Hóa đang nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

VĐV tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất toàn quốc, ngay sau khi Đại hội Thể thao lần thứ IX (năm 2022) kết thúc, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) đã sớm lên phương án xây dựng lực lượng VĐV tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 trình UBND tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đàm Văn Long cho biết: “Trung tâm thực hiện đủ chỉ tiêu 800 VĐV trong năm 2024, 2025 và 1.000 VĐV vào năm 2026. Hằng năm, lựa chọn, cử khoảng 60 HLV, VĐV các môn thể thao đi tập huấn, thi đấu nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu tại một số nước Đông Nam Á, châu Á, châu Âu; lựa chọn, cử 350 HLV và VĐV đi tập huấn, thi đấu cọ xát tại các trung tâm thể thao lớn trên toàn quốc. Đồng thời, thường xuyên định kỳ đánh giá phân loại lực lượng VĐV để có phương thức đầu tư thích hợp trong từng giai đoạn; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất TDTT”.

Với hướng đi đó, công tác tuyển chọn VĐV các đội tuyển thể thao tham dự đại hội được tiến hành chặt chẽ, khoa học theo kế hoạch và căn cứ vào thành tích thi đấu của các VĐV tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế từ năm 2021-2023. Chủ động, mạnh dạn lựa chọn những VĐV thực sự tài năng, có khả năng đạt HCV, để có chế độ đầu tư đặc biệt trong giai đoạn 2024-2026.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT cũng thường xuyên cử VĐV đi tập huấn trong nước và nước ngoài vào thời điểm thích hợp để nhanh chóng nâng cao trình độ chuyên môn cho VĐV, đảm bảo tính bền vững, cơ bản, lâu dài trong chiến lược đào tạo VĐV. HLV trưởng, các đội tuyển xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn khoa học, chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu trong từng giai đoạn huấn luyện, làm tốt yêu cầu về tổ chức quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn cho VĐV. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, tỉnh phấn đấu có 650 chuyên gia, HLV, VĐV của 35 môn thể thao được tham gia tập huấn, thi đấu tại đại hội.

Bên cạnh đó, thể thao thành tích cao Thanh Hóa tiếp tục ưu tiên đầu tư các môn thể thao mũi nhọn, trọng điểm; nghiên cứu thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trực tiếp huấn luyện cho một số đội tuyển thể thao mũi nhọn. Đầu tư mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu cho các đội tuyển thể thao của tỉnh; mở rộng quy mô hoạt động và mua sắm thêm một số trang thiết bị y học TDTT hiện đại để chăm sóc, theo dõi sức khỏe, hồi phục sau tập luyện, thi đấu và chữa trị chấn thương cho các VĐV.

Nhiều năm qua, thể thao Thanh Hóa không chỉ làm tốt nhiệm vụ thi đấu ở các giải quốc gia, mà còn đóng góp nhiều HLV, VĐV chất lượng, góp phần cùng thể thao Việt Nam từng bước nâng cao thứ hạng trên bản đồ thể thao khu vực, châu lục và thế giới.

Năm 2024, các đội tuyển thể thao Thanh Hóa thi đấu 149 giải (gồm 121 giải quốc gia, 28 giải quốc tế), giành 1.010 huy chương các loại. 6 tháng đầu năm 2025, VĐV các đội tuyển, bộ môn đã tham gia thi đấu 51 giải, giành 394 huy chương các loại. Đặc biệt là các giải vô địch trẻ, các nhóm tuổi, số HCV đều vượt so với chỉ tiêu ban đầu.

Tuy vậy, việc chuẩn bị cho kỳ đại hội tới của thể thao Thanh Hóa cũng có những thách thức khi cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện một số môn đang còn thiếu; kinh phí đầu tư nguồn lực còn hạn chế; sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các địa phương có thành tích tốt gần với thành tích của Đoàn thể thao Thanh Hóa tại các kỳ đại hội trước. Bên cạnh đó, việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cũng đã tác động lớn đến công tác quản lý và xếp hạng của thể thao Thanh Hóa.

Điều đáng mừng đối với thể thao Thanh Hóa là HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 9/4/2025 về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số hoạt động thể thao thành tích cao tỉnh Thanh Hóa, tạo bước đột phá về chế độ đãi ngộ đối với VĐV, HLV, giúp thể thao Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ hơn.

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Duy Tự cho biết: “Thể thao Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu hơn với thể thao khu vực, quốc tế. Trong giai đoạn phát triển thể thao mới, ngoài yếu tố quyết tâm vượt khó, thể thao thành tích cao Thanh Hóa luôn xác định tập trung nghiên cứu những phương pháp huấn luyện mới, chú trọng công tác đào tạo trẻ và huy động các nguồn lực xã hội. Trong đó sẽ tiếp tục quan tâm đến chế độ đãi ngộ, khen thưởng và từng bước xã hội hóa nhằm động viên, khích lệ VĐV tích cực tham gia thi đấu, yên tâm cống hiến cho thể thao tỉnh nhà nói riêng và thể thao quốc gia nói chung. Ngành VH,TT&DL tin tưởng thể thao thành tích cao Thanh Hóa sẽ giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu của cả nước và bứt phá mạnh mẽ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026”.

Bài và ảnh: Anh Tuân