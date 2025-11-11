Xây dựng khối đại đoàn kết ở phường Đào Duy Từ

Phường Đào Duy Từ có 21 ban công tác mặt trận ở 21 tổ dân phố. Thời gian qua, các tầng lớp Nhân dân trong phường luôn tin tưởng, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo phường Đào Duy Từ thăm, động viên hộ ông Đỗ Xuân Hưởng ở tổ dân phố Vạn Xuân Thành trong đợt mưa bão số 10.

Đợt mưa bão số 10 vừa qua, gia đình ông Đỗ Xuân Hưởng ở tổ dân phố Vạn Xuân Thành có hoàn cảnh khó khăn, vợ bị ung thư, các con ở xa... Vợ chồng ông Hưởng được các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người và tài sản, bảo đảm an toàn. Cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ xã đã đến thăm hỏi động viên, trao một phần kinh phí hỗ trợ ban đầu. Ông Hưởng xúc động bày tỏ sự biết ơn và cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo, cán bộ xã, các lực lượng chức năng đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình kịp thời.

Tri ân những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hàng năm Ủy ban MTTQ phường, các tổ chức thành viên đều tổ chức thăm hỏi, động viên, trích một phần kinh phí tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách... Đối với những hộ gia đình chính sách thuộc diện khó khăn, khó khăn đột suất, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chủ động và vận động nguồn lực, nhân lực hỗ trợ sản xuất, công lao động.

Đặc biệt, tinh thần đoàn kết ấy còn thể hiện rõ qua việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Đó là toàn phường đã vận động được hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ 14 hộ xây nhà (5 nhà làm mới, 9 nhà sửa chữa) theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025; vận động xây dựng quỹ “vì người nghèo” hơn 550 triệu đồng; các cuộc vận động ủng hộ bão lụt, các quỹ từ thiện, nhân đạo hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao; phối hợp với ngân hàng Agribak trên địa bàn tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương - tiếp bước em đến trường, tặng quà 42 cháu mồ côi, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp năm học mới. Hàng năm tổ chức có hiệu quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại 21 khu dân cư. Trong 5 năm, toàn phường có hơn 78 lượt hộ gia đình, 562 cá nhân tiêu biểu, hàng nghìn gia đình văn hóa, hàng trăm khu dân cư được biểu dương, khen thưởng ở nhiều lĩnh vực.

Một điểm sáng nữa là Ủy ban MTTQ phường đã làm tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Theo đó, Ủy ban MTTQ phường thực hiện 23 cuộc giám sát; 14 cuộc phản biện xã hội; phối hợp tổ chức 8 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân..., góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc trong Nhân dân.

Những năm qua, Ủy ban MTTQ phường và các thành viên tích cực, chủ động tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, thực hiện giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư thực hiện các dự án, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, công trình, việc làm thực sự lan tỏa, có dấu ấn riêng.

Phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ phường Đào Duy Từ xác định, việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động là mục tiêu quan trọng. Ủy ban MTTQ phường phấn đấu hằng năm mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình/phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng; 100% hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, khó khăn đột suất được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà; hàng năm hỗ trợ 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Dù khối lượng công việc nhiều nhưng Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Đào Duy Từ đang thể hiện vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Đội ngũ cán bộ đa số có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực, năng động trong công tác, ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị; đồng thời thể hiện tốt hơn vai trò “cầu nối” trong củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phường Đào Duy Từ phát triển toàn diện, bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hà