Xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động ứng phó trong công tác phòng, chống thiên tai

Sáng 20/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với các xã Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Phú Xuân, Trung Sơn về công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2026.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế khu dân cư thôn Pha Phanh, xã Thiên Phủ.

Tại các địa phương, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế khu dân cư thôn Pha Phanh, xã Thiên Phủ (khu dân cư chuẩn bị di dời tái định cư); kho vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai xã Thiên Phủ; kiểm tra công trình cầu bản Bút Xuân, xã Nam Xuân; kho vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai xã Nam Xuân; kiểm tra công trình kè chống sạt lở bờ tả sông Mã, xã Hồi Xuân.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình cầu bản Bút Xuân, xã Nam Xuân.

Tại buổi làm việc với các địa phương, đoàn đã kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị ứng phó với thiên tai năm 2026. Nội dung kiểm tra gồm việc xây dựng, phê duyệt các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai; công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”; công tác tuyên truyền, cảnh báo, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt; kết quả khắc phục hậu quả thiên tai trong những năm trước và việc triển khai các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Đoàn công tác đã kiểm tra kho vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai xã Thiên Phủ.

Đoàn cũng nghe các địa phương báo cáo về tình hình chuẩn bị công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Nhất là về nguồn lực đầu tư, tiến độ thực hiện một số công trình phòng, chống sạt lở, việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn và công tác dự trữ vật tư, trang thiết bị phục vụ ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Đoàn công tác kiểm tra công trình kè chống sạt lở bờ tả sông Mã, xã Hồi Xuân.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Theo đó, các xã đã xây dựng kế hoạch ứng phó sát với điều kiện thực tế, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư thiết yếu và chủ động rà soát các khu vực xung yếu để có phương án xử lý kịp thời.

Đoàn công tác đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, không chủ quan trước những tình huống thiên tai có thể xảy ra; thường xuyên cập nhật, bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với thực tế; đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai đang triển khai; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bảo đảm sẵn sàng huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về kỹ năng phòng tránh thiên tai, chủ động sơ tán người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có yêu cầu, nhằm giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2026.

Lê Hợi