Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội

Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Để công tác giám sát, phản biện xã hội đạt chất lượng cao Từ thực tiễn triển khai thực hiện Quyết định 217/QĐ-TW trên địa bàn tỉnh cho thấy, để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH), theo tôi, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định 217, 218 và các văn bản có liên quan để tạo sự thống nhất, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện công tác GS, PBXH. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở; phát huy tốt vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể trong việc GS, PBXH, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thông qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân và phản ánh đến cấp ủy, chính quyền các cấp để có giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp tham mưu cho cấp ủy trong việc bố trí cán bộ làm công tác mặt trận và các đoàn thể phải là người có phẩm chất tốt, tâm huyết, trách nhiệm, đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, trình độ. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động GS, PBXH cho đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch GS, PBXH hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, chú ý chọn những vấn đề mà người dân, dư luận xã hội đang quan tâm. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần lựa chọn những nội dung cần thiết phải phản biện để phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch phản biện sát với tình hình địa phương, đơn vị. Cách làm này không chỉ nâng cao chất lượng công tác PBXH mà còn giúp tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đỗ Hữu Thích, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn dân chủ - pháp luật: Để hoạt động góp ý, phản biện xã hội đi vào thực chất Hoạt động góp ý, phản biện xã hội (PBXH) là một trong những chức năng, nhiệm vụ cơ bản quan trọng của MTTQ các cấp, tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, hoạt động này thời gian qua còn bị động, mới chỉ thực hiện các cuộc góp ý, PBXH do các cấp ủy đảng và chính quyền yêu cầu, thiếu tính chủ động xây dựng kế hoạch hàng quý, hàng năm. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác PBXH, theo tôi, ngoài việc tổ chức các cuộc góp ý, PBXH theo yêu cầu của các cấp ủy đảng, chính quyền, hàng quý, hàng năm, căn cứ vào nguyện vọng, ý kiến của Nhân dân địa phương, MTTQ các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch góp ý, PBXH, đặc biệt coi trọng tổ chức các cuộc góp ý, phản biện chuyên đề về các vấn đề bức xúc mà Nhân dân địa phương quan tâm. Để các cuộc góp ý, PBXH thêm phong phú, đa dạng, có nhiều thông tin chất lượng và hiệu quả cao cần mời các chuyên gia, các nhà khoa học chuyên sâu, các nhà hoạt động thực tiễn về các vấn đề cần góp ý, PBXH. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phải theo dõi kết quả việc các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền tiếp thu những ý kiến góp ý, phản biện của mình và yêu cầu giải trình lý do tiếp thu hay không tiếp thu; nếu có những góp ý, phản biện giữa MTTQ và cơ quan đề nghị góp ý, phản biện chưa thống nhất xin ý kiến cấp ủy cùng cấp quyết định. Đề nghị Ban Thường trực MTTQ tỉnh kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động góp ý, PBXH của MTTQ các cấp, vì đây là một kênh quan trọng cung cấp thêm thông tin để các cấp ủy đảng, chính quyền xem xét trước khi ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền quyết định của cấp mình. Đề nghị cơ quan chủ trì gửi đầy đủ các tài liệu liên quan đến nội dung cần góp ý, phản biện trước ít nhất 4 ngày để các thành viên được mời tham gia hội nghị góp ý, PBXH có thời gian nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến góp ý, PBXH. Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Hội đồng Tư vấn kinh tế - xã hội: Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của hội đồng tư vấn Hội đồng tư vấn (HĐTV) là một kênh quan trọng giúp MTTQ thực hiện việc kiểm soát quyền lực Nhà nước thông qua nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH). Việc phát huy tốt vai trò của các thành viên thuộc HĐTV để nâng cao chất lượng GS, PBXH sẽ góp phần to lớn giúp Đảng, Nhà nước ban hành những quyết sách đúng, trúng và hợp lòng dân. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HĐTV của Ủy ban MTTQ tỉnh, theo tôi, cần phải căn cứ vào nội dung, lĩnh vực, phạm vi, tầm ảnh hưởng tác động xã hội của các dự thảo đề án, nghị quyết để lựa chọn giao nhiệm vụ cho các ban, thành viên trong HĐTV phù hợp với việc nghiên cứu, khảo sát, giám sát, tham gia ý kiến phản biện. Cần đảm bảo các nguyên tắc trong GS, PBXH, tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức hoạt động của HĐTV, coi trọng tính khoa học, tính pháp luật, tính Nhân dân, tính thực tiễn. Khi tổ chức GS, PBXH, HĐTV cần được cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết và phải đảm bảo thời gian nhất định để HĐTV và các thành viên có điều kiện nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến, cân nhắc chu đáo các nội dung tham gia ý kiến. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng các bản tham luận của các thành viên HĐTV. Bản tham luận cần nhận xét, phân tích rõ được ưu, nhược điểm của đề án, dự thảo nghị quyết, quyết định về bố cục, nội dung, căn cứ pháp lý, tính thực tiễn, tính khả thi, tác động xã hội và có quan điểm rõ ràng nội dung nào đã đồng tình, nội dung nào cần làm rõ thêm, nội dung nào cần sửa đổi cho phù hợp, nội dung nào còn thiếu cần bổ sung. Tiếp tục đổi mới, nâng cao sự nhiệt tình, trách nhiệm hoạt động của các ban, các thành viên của HĐTV trong thực hiện nhiệm vụ tham gia GS, PBXH. Các thành viên HĐTV cần đảm bảo thực sự có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm, đủ khả năng tham gia các hoạt động theo yêu cầu cơ cấu các ban HĐTV. Phạm Thị Nhung, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phản biện xã hội Phản biện xã hội (PBXH) là nhiệm vụ khó, mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác PBXH phải có quan điểm, bản lĩnh vững vàng. Qua thực tiễn hoạt động PBXH cho thấy, để PBXH đạt hiệu quả phải bố trí cán bộ phù hợp, có năng lực, trình độ, kiến thức và trách nhiệm. Để nâng cao chất lượng PBXH đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách hiện nay, theo tôi, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ MTTQ chuyên trách về tầm quan trọng, vai trò của PBXH đối với dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của cơ quan Nhà nước, khẳng định tiếng nói đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, đặc biệt là có liên quan đến những cơ chế, chính sách của địa phương. Tạo các diễn đàn dân chủ để người dân được bày tỏ các ý kiến của mình vì lợi ích của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ được phân công PBXH phải có bản lĩnh, có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hiện, dám đương đầu và dám chịu trách nhiệm. Trong cộng đồng khu dân cư cần phát huy vai trò ban giám sát cộng đồng, ban thanh tra Nhân dân, những người có uy tín, kinh nghiệm, tri thức am hiểu vấn đề tham gia PBXH.