Xây dựng bản đồ nông hóa, thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp

Ngày 23/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo công bố kết quả xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2)

Đại diện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trình bày tóm tắt kết quả nhiệm vụ xây dựng bản đồ nông hóa.

Thanh Hóa hiện có hơn 234.500 ha đất sản xuất nông nghiệp, lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Những năm qua, tỉnh đã chuyển đổi gần 50.000 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, việc chuyển đổi ở một số địa phương vẫn thiếu cơ sở dữ liệu khoa học về đất đai và khả năng thích nghi của cây trồng.

Để khắc phục hạn chế này, tỉnh đã triển khai xây dựng bản đồ nông hóa trên phạm vi toàn tỉnh. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 tại 9 huyện (58 xã sau sáp nhập), năm 2025 tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 tại 100 xã, phường còn lại.

Theo đơn vị thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành điều tra hiện trạng sản xuất nông nghiệp; đánh giá độ phì nhiêu đất; xây dựng bản đồ nông hóa cấp xã; đánh giá mức độ thích hợp đất đai đối với các loại cây trồng; xây dựng bản đồ khuyến cáo bón phân và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trực tuyến WebGIS phục vụ quản lý, chỉ đạo sản xuất.

Trong giai đoạn 2, các nhà khoa học đã điều tra trên hơn 134.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, khảo sát hàng nghìn hộ dân, thu thập gần 11.000 mẫu đất để phân tích các chỉ tiêu nông hóa. Kết quả nghiên cứu giúp xác định rõ đặc tính từng vùng đất, khả năng thích hợp của cây trồng và nhu cầu dinh dưỡng, tạo cơ sở khoa học cho việc lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Điểm nhấn của nhiệm vụ là việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến WebGIS, số hóa toàn bộ thông tin về chất lượng đất, mức độ thích hợp đất đai và khuyến cáo sử dụng phân bón. Hệ thống giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân dễ dàng tra cứu, khai thác dữ liệu phục vụ sản xuất.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện bộ sản phẩm khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6/2026. Đồng thời xây dựng hệ thống bản đồ nông hóa đồng bộ gắn với quy hoạch sử dụng đất, phát triển vùng sản xuất tập trung và cơ sở dữ liệu đất đai, nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, GIS, viễn thám và trí tuệ nhân tạo trong quản lý dữ liệu đất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Thanh Tâm