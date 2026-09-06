Xác minh thông tin cá chết phía hạ lưu Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1

Tại khu vực lòng hồ dưới chân Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1, thuộc địa bàn xã Cẩm Thạch và xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hoá xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Phóng viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu và xác minh thông tin.

Cá chết trắng do mực nước đột ngột giảm.

Thôn Thành Long, xã Cẩm Thạch có hơn 10 hộ dân nuôi cá lồng tại lòng hồ dưới chân đập thủy điện Cẩm Thủy 1, với số lượng trên 20 lồng cá. Trong buổi sáng 5/9, mực nước lòng hồ bất ngờ rút xuống khoảng 3,5m. Các hộ dân không kịp di dời lồng cá, dẫn đến lồng mắc cạn, cá chết trắng hàng loạt.

Ông Ngô Văn Lung, một người dân nuôi cá tại thôn Thành Long cho biết: “Gia đình tôi nuôi 3 lồng cá trắm. Lúc hơn 10 giờ ngày 5/9, tôi ở ngoài lồng cá, thấy không có hiện tượng bất thường. Lát sau, tôi về ăn cơm trưa. Vừa ăn xong thì nghe báo tin nước xuống. Tôi ra đến nơi thì cá chết sạch rồi”.

Với gia đình bà Vũ Thị Thủy, từ trước đến nay, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào 2 lồng cá. Thế nhưng, chỉ trong vài giờ đồng hồ, toàn bộ số cá mà hai vợ chồng bà chăm chút nhiều năm đã chết trắng.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc cá chết là do sự cố kẹt van xả tại Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1.

Do ảnh hưởng của bão số 4, nước sông Mã dâng cao, Nhà máy thông báo tiến hành xả lũ từ 24/8 đến 8/9. Tối 4/9, nhà máy phát hiện hệ thống cửa van xả bị kẹt, không thể đóng mở nên không điều tiết được lưu lượng nước trên sông. Trong buổi sáng 5/9, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về chỉ đạt khoảng 700 m3/s, trong khi lưu lượng xả đạt 1.000 m3/s, dẫn đến mực nước tại lòng hồ dưới chân đập thủy điện đột ngột hạ xuống, từ 25,5m còn 22m.

Ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 cho biết: “Sau khi xảy ra sự cố, Nhà máy đã nhanh chóng khắc phục. Đến 13h ngày 5/9, hệ thống van xả đã được xử lý xong. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương xác minh thông tin, tiến hành hỗ trợ thiệt hại cho người dân”.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chính quyền xã Cẩm Thạch và xã Cẩm Tú đã tổ chức đoàn kiểm tra, ghi nhận thực tế số lượng, chủng loại, trọng lượng cá chết; đồng thời hướng dẫn các thôn lập danh sách chi tiết mức độ thiệt hại của các hộ nuôi cá tại lòng hồ.

Theo ước tính ban đầu, trên địa bàn xã Cẩm Thạch số lượng cá chết là 5,6 tấn, còn trên địa bàn xã Cẩm Tú là 3,8 tấn.

Chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại lồng cá.

Hiện tại, chính quyền 2 xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh thông tin về nguyên nhân, tình hình thiệt hại để báo cáo cấp trên và đề xuất Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 hỗ trợ thiệt hại, giúp đỡ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

An Thư