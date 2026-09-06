Chuẩn bị các điều kiện triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2

Trước nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC) tiếp tục diễn biến phức tạp, để duy trì hoạt động sản xuất, cung ứng thực phẩm cho thị trường những tháng cuối năm, các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai tiêm phòng đợt 2 năm 2026, bảo đảm 100% GSGC thuộc diện được tiêm phòng.

Cán bộ thú y pha hóa chất, phun tiêu độc khử trùng chuồng trại trước khi thực hiện tiêm phòng vắc-xin.

Tại xã Thanh Quân, để công tác tiêm phòng bảo đảm đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, xã đã thực hiện rà soát, cập nhật số lượng GSGC thuộc diện tiêm phòng, bởi tổng đàn thường xuyên biến động do tái đàn, xuất bán hoặc phát sinh các hộ chăn nuôi mới. Từ đó, lập danh sách các hộ dân chăn nuôi, lên kế hoạch, phân công lực lượng và chuẩn bị vật tư, vắc-xin. Địa phương cũng chú trọng tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tiêm phòng thông qua loa phát thanh, các cuộc sinh hoạt thôn và cán bộ thú y trực tiếp đến hộ chăn nuôi; người dân cũng được hướng dẫn về thời gian tiêm, các loại vắc-xin, đối tượng tiêm và những yêu cầu cần thiết trước, trong và sau khi tiêm. Theo ông Lê Tiến Đạt, chủ tịch UBND xã: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ vật tư bảo hộ, kim tiêm, tủ lạnh, thùng bảo quản và các loại vắc-xin phù hợp với dịch tễ... Phấn đấu tất cả các thôn đảm bảo tỷ lệ như tiêm vắc-xin 3 bệnh cho đàn lợn đạt 85% diện tiêm trở lên; đàn trâu bò, dê đạt 90% diện tiêm trở lên... Xã cũng quyết tâm thực hiện đợt cao điểm tiêm phòng vắc-xin dại cho 100% đàn chó, mèo trên địa bàn”.

Cũng theo anh Đặng Thái Hòa, cán bộ Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Thanh Quân: “Trước khó khăn về lực lượng thú y, địa phương đã chủ động lên kế hoạch sớm để có phương án thuê thêm cán bộ thú y; tiêm theo hình thức cuốn chiếu theo thôn. Cùng với đó, chúng tôi đã lên danh sách các hộ chăn nuôi có địa hình đi lại khó khăn, chăn thả gia súc để ưu tiên thông báo sớm kế hoạch tiêm. Đối với các hộ còn có tư tưởng trốn tránh, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng”.

Đối với xã Hoằng Châu, thời gian qua đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi tại thôn Gia Hòa. Tuy đã được bao vây, khống chế không lây lan trên diện rộng nhưng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác tiêm phòng đợt 2. Theo đó, xã sẽ triển khai tiêm từ ngày 11/9 đến ngày 25/9; sau đó tổ chức tiêm vét và hoàn thành trước ngày 10/10. Từ tháng 10/2026 đến tháng 2/2027, xã vẫn tiếp tục thực hiện tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi chưa được tiêm trong đợt chính và số vật nuôi thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm để đảm bảo tỷ lệ tiêm luôn ở mức cao nhằm tạo miễn dịch đối với đàn vật nuôi trong toàn xã. Các loại vắc-xin phòng những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thường xuyên có nguy cơ phát sinh trên đàn vật nuôi được xã rà soát nhu cầu, bảo đảm cung ứng kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, vắc-xin cũng được bảo quản trong điều kiện phù hợp về nhiệt độ từ khi tiếp nhận đến đưa vào sử dụng.

Ông Lê Bá Đức, hộ chăn nuôi lợn xã Hoằng Châu cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh trên đàn lợn khá phức tạp, ngay khi có thông báo của xã về thời gian tiêm phòng, tôi đã phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực xung quanh nhà. Bên cạnh đó, theo dõi, kiểm tra sức khỏe đàn lợn để nhanh chóng phát hiện những biểu hiện bất thường, không đạt yêu cầu để tiêm phòng”.

Công tác tiêm phòng GSGC đợt 2 năm 2026 sẽ được các xã triển khai trong các tháng 9, 10. Đây cũng là thời điểm nhu cầu tái đàn, chăn nuôi phục vụ sản xuất và tiêu dùng những tháng cuối năm có xu hướng tăng. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, các địa phương cần rà soát tổng đàn để có kế hoạch chuẩn bị kinh phí, vật tư, vắc-xin... Bên cạnh đó, thực hiện tiêm phòng vắc-xin GSGC theo phương pháp cuốn chiếu để đánh giá được kết quả, rút kinh nghiệm; khuyến cáo người chăn nuôi chuẩn bị vôi bột, hóa chất sát trùng để vệ sinh chuồng trại và môi trường xung quanh trước và sau khi tiêm; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát, kịp thời phát hiện yếu kém để khắc phục, nhất là tại các thôn có tiến độ tiêm thấp. Đối với các xã miền núi, cần rà soát, thống kê chính xác tổng đàn để bố trí kinh phí dự phòng hỗ trợ vắc-xin; bố trí cán bộ thú y đến tận các thôn, bản vùng sâu, vùng xa để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện tiêm phòng vắc-xin.

Để công tác tiêm phòng đạt kết quả cao, ngoài sự chỉ đạo từ ngành nông nghiệp và môi trường, chính quyền địa phương, sự nỗ lực từ phía lực lượng thú y thì các hộ chăn nuôi cũng phải tự giác, chủ động tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi. Từ đó, góp phần xây dựng “hàng rào” phòng dịch vững chắc, góp phần duy trì sản xuất chăn nuôi ổn định và hạn chế thiệt hại kinh tế cho người dân.

Bài và ảnh: Lê Ngọc