Mở rộng sân chơi cho tuổi thơ

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều sân chơi dành cho trẻ mầm non được tổ chức. Các hoạt động với hình thức phong phú, phù hợp đặc điểm tâm lý lứa tuổi, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá và thể hiện bản thân.

Những hoạt động phù hợp lứa tuổi sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng, sự tự tin và khả năng phối hợp.

Theo cô Lê Thị Phương Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Hệ thống giáo dục Nobel School, ở lứa tuổi này, trẻ chủ yếu học thông qua vui chơi, tương tác với bạn bè, khám phá môi trường xung quanh và trực tiếp tham gia các hoạt động. Vì vậy, mỗi sân chơi được thiết kế phù hợp đều trở thành cơ hội để trẻ phát triển toàn diện.

Tại nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh, các sân chơi được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú. Những hoạt động như “Rung chuông vàng” giúp trẻ rèn khả năng ghi nhớ, tập trung, tư duy và phản xạ. Hoạt động khám phá cuộc sống xung quanh như tìm hiểu về đại dương, vườn cây, thử làm chiến sĩ nhí... khơi dậy ở trẻ sự tò mò, khả năng quan sát và đặt câu hỏi. Trong khi đó, các hoạt động nghệ thuật, vận động và làm việc nhóm tạo cơ hội để trẻ thể hiện bản thân, rèn sự tự tin và khả năng phối hợp.

Chị Ngọc Bích, phường Đông Quang, có hai con đang học mẫu giáo, cho biết: “Mỗi khi lớp hoặc trường tổ chức hoạt động, cả hai bé đều rất háo hức. Sau khi tham gia hoạt động “Thử làm nông dân”, khi đi chợ cùng mẹ, bé đã biết phân biệt tên một số loại rau, củ, quả và hào hứng nói về công dụng của chúng”. Điều đó cho thấy, khi trẻ được trực tiếp làm, được thử, quan sát và tương tác, những trải nghiệm ở trường không chỉ giúp các em ghi nhớ kiến thức mà còn dần hình thành những kỹ năng có thể vận dụng trong đời sống hằng ngày.

Từ những sân chơi trong trường học, một câu hỏi được đặt ra: trên truyền hình, trẻ mầm non đã có một sân chơi thực sự dành riêng cho lứa tuổi hay chưa?

Thực tế, nhiều chương trình thiếu nhi như “Nhanh như chớp nhí” (HTV), “Mặt trời tí hon” và “Bản lĩnh nhóc tì” (VTV) đã có sự tham gia của trẻ mầm non. Tuy nhiên, phần lớn có biên độ tuổi khá rộng, tập trung vào khả năng hoặc năng khiếu nổi bật của từng cá nhân. Với mong muốn “biến” trường quay thành một “trường vui”, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai gameshow “5 ngày 10 tiếng”, dành riêng cho trẻ mẫu giáo. Trước khi sản xuất mùa đầu tiên, ê-kíp đã ghi hình một chương trình demo vào cuối tháng 12/2025. Đây là bước thử nghiệm để kiểm tra format, nhịp độ, khả năng tương tác của trẻ cũng như những yêu cầu về tổ chức và an toàn trong môi trường ghi hình thực tế.

Chương trình được xây dựng với ba phần thi: “Siêu nhí đấu trí”, “Nào mình cùng chơi nhé” và “Sàn diễn tuổi thơ”, đưa những hoạt động gần gũi với trẻ mầm non lên không gian trường quay. Qua mỗi phần thi, các bé có cơ hội thể hiện kiến thức, khả năng vận động, biểu diễn trên sân khấu theo đúng lứa tuổi của mình.

Điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở hình thức thi theo đội. Mỗi em có cơ hội phát huy thế mạnh riêng, đồng thời học cách phối hợp, chia sẻ, chờ đợi, tôn trọng và cùng bạn hoàn thành nhiệm vụ.

Theo cô Phương Thúy, trong một đội, mỗi trẻ có thể nổi trội ở một lĩnh vực khác nhau, từ kiến thức, vận động đến biểu diễn. “Khi tham gia theo đội, các con sẽ học cách phối hợp để cùng hoàn thành nhiệm vụ”, cô nói.

Để thực hiện một gameshow dành cho trẻ mầm non đòi hỏi cách tổ chức riêng, phù hợp với đặc điểm tâm lý và nhu cầu của các em. Trẻ ở lứa tuổi này hiếu động, dễ bị phân tâm và đặc biệt cần được bảo đảm an toàn. Vì vậy, khi thực hiện không chỉ cần một format hấp dẫn mà cần hiểu tâm lý trẻ, linh hoạt trong tổ chức, biết điều chỉnh nhịp độ, động viên và hướng dẫn để các bé tham gia một cách tự nhiên. Theo kế hoạch, gameshow “5 ngày 10 tiếng” đang tiếp tục được chuẩn bị cho mùa ghi hình đầu tiên.

Từ những sân chơi trong lớp học đến trường quay truyền hình, việc mở rộng không gian vui chơi, trải nghiệm sẽ giúp tuổi thơ của các em thêm rực rỡ sắc màu. Khi được tham gia những hoạt động phù hợp, an toàn, trẻ không chỉ có thêm niềm vui mà còn bồi đắp những kỹ năng đầu tiên, nuôi dưỡng sự tự tin và tích lũy hành trang cho quá trình trưởng thành.

Bài và ảnh: Trần Linh