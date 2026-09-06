Đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2045, tiếng Anh trở thành công cụ giao tiếp phổ biến, thường xuyên và hiệu quả trong dạy học, quản lý và các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của ngành giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, các cơ quan quản lý, chính sách và nguồn lực đầu tư tương xứng.

Một giờ học tiếng Anh của thầy trò Trường TH, THCS&THPT Fansipan.

“Chuyển động” từ cơ sở

Bước vào năm học 2026-2027, thầy và trò Trường TH&THCS Nhi Sơn, xã Nhi Sơn đang từng bước ổn định nền nếp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong điều kiện còn không ít khó khăn, nhà trường xác định việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm.

Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nhi Sơn Lê Trọng Đại cho biết, hiện nhà trường có 2 giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu dạy học, nhà trường vẫn cần bổ sung ít nhất 1 giáo viên tiếng Anh.

Cùng với vấn đề đội ngũ, cơ sở vật chất cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Hiện trường chưa có phòng học bộ môn tiếng Anh, song các phòng học đều được trang bị tivi thông minh hoặc máy chiếu. Hai giáo viên tiếng Anh được trang bị máy tính phục vụ giảng dạy. Trong trường hợp cần thiết, phòng học môn Tin học cũng có thể được sử dụng để tổ chức dạy học tiếng Anh.

Từ thực tế ở Nhi Sơn có thể thấy, để tiếng Anh từng bước sử dụng như một ngôn ngữ thứ hai trong các nhà trường, việc chuẩn bị đội ngũ và cơ sở vật chất cần được thực hiện đồng bộ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ở bậc giáo dục đại học, Trường Đại học Hồng Đức đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045. Theo kế hoạch, nhà trường tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học; từng bước xây dựng môi trường giáo dục có sử dụng tiếng Anh thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học.

Trường Đại học Hồng Đức xác định chú trọng nâng cao năng lực tiếng Anh của cán bộ, giảng viên; đổi mới chương trình đào tạo, giáo trình, học liệu theo hướng song ngữ; xây dựng môi trường học tập, làm việc có sử dụng tiếng Anh; đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá năng lực ngoại ngữ của người học. Nhà trường cũng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức giáo dục quốc tế nhằm tạo thêm cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp bằng tiếng Anh cho sinh viên; đồng thời khai thác các chương trình hỗ trợ, dự án quốc tế liên quan đến đào tạo ngoại ngữ.

Cùng với nguồn nhân lực, Trường Đại học Hồng Đức cũng xác định cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và nguồn lực tài chính là những yếu tố quan trọng bảo đảm việc triển khai kế hoạch. Các phòng học ngoại ngữ, hệ thống E-learning, hạ tầng công nghệ thông tin sẽ từng bước được nhà trường đầu tư, nâng cấp; cơ chế khuyến khích giảng viên giảng dạy bằng tiếng Anh và hỗ trợ người học có thành tích cao trong học tập ngoại ngữ cũng sẽ được quan tâm.

Dự kiến hơn 307 tỷ đồng cho giai đoạn đầu

Theo Kế hoạch số 293/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh, mục tiêu đến năm 2035 là hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục. Đến năm 2045, tiếng Anh trở thành công cụ giao tiếp phổ biến trong dạy học, quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Triển khai thực hiện đề án, tỉnh sẽ rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng Anh; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng, bố trí và sử dụng giáo viên phù hợp với nhu cầu của từng cấp học. Tỉnh cũng nghiên cứu cơ chế hợp đồng với người nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Anh tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.

Cùng với phát triển đội ngũ, tỉnh Thanh Hóa ưu tiên đầu tư phòng học ngoại ngữ, phòng học thông minh, hạ tầng công nghệ và học liệu số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý việc học tiếng Anh.

Kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch giai đoạn 2025-2030 là 307,750 tỷ đồng. Giai đoạn 2030-2045, kinh phí sẽ được xác định trên cơ sở tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Bài và ảnh: Linh Hương