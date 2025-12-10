Hotline: 0822.173.636   |

Xác định nguyên nhân bước đầu khiến 500ha dứa bỗng nhiên héo úa, chết hàng loạt

Lê Hoà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những ngày qua, nhiều diện tích sản xuất cây dứa nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn phát triển xanh tốt, bỗng nhiên héo úa và chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những ngày qua, nhiều diện tích sản xuất cây dứa nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn phát triển xanh tốt, bỗng nhiên héo úa và chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân.

Nhiều diện tích dứa bị nhiễm bệnh thối nõn gây thiệt hại cho người dân.

Theo khảo sát, cây dứa thuộc giống Queen và Cayenne bị nhiễm bệnh thối nõn dứa gây hại với mức độ từ nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, phân bố tại các xã, phường, như: Yên Phú, Kiên Thọ, Quang Trung, Ngọc Liên, Hà Long... tổng diện tích nhiễm khoảng 500ha.

Sau khi nhận được thông báo từ người dân, các địa phương đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh kiểm tra thực tế, xác minh thiệt hại. Đồng thời, nguyên nhân bước đầu được dự báo là do việc sử dụng phân bón (phân chuồng) không qua xử lý kết hợp điều kiện thời tiết, khí hậu trong những tháng gần đây (từ tháng 7 đến tháng 10) mưa nhiều, ẩm độ cao... thuận lợi cho bệnh thối nõn dứa phát sinh, phát triển và gây hại.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Ngọc Lặc phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra diện tích dứa tại xã Ngọc Liên.

Để chủ động phòng, trừ bệnh thối nõn trên cây dứa, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo người dân bón đủ lượng phân, bón phân hợp lý, chăm sóc làm cỏ theo quy trình, giúp cho cây dứa sinh trưởng phát triển thuận lợi, tăng khả năng chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh hại trên cây dứa. Đồng thời, tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo chính xác thời điểm phát sinh, mức độ gây hại, phạm vi phân bố của các đối tượng sâu bệnh, nhất là bệnh thối nõn dứa để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Khi bệnh mới phát sinh cần tiến hành phun phòng, trừ ngay bằng các loại hoạt chất, như: Ningnanmycin, Cytosinpeptidemycin, Eugenol,...(nồng độ, liệu lượng theo khuyến cáo trên bao bì, nhãn mác).

Đối với cây dứa bị nhiễm bệnh nặng cần nhổ bỏ tiêu hủy. Trước khi trồng vụ tiếp theo cần vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy tàn dư sau khi thu hoạch. Đồng thời, làm đất kỹ, xử lý đất trước khi gieo trồng vụ mới.

Trong quá trình chăm sóc, sử dụng phân bón (hữu cơ đã qua xử lý) và giống chống chịu bệnh, chọn chồi khỏe, sạch bệnh; Xử lý chồi trước khi trồng bằng cách ngâm vào dung dịch Aliette 80WP 0,25% trong vòng 5 phút.

Đồng thời, phun thuốc phòng, trừ kịp thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của cây dứa.

Lê Hoà

