Gần 150 vận động viên tham gia Hội thi Bơi và kỹ năng cứu đuối nước năm 2026

Sáng 6/8, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức hội thi bơi và kỹ năng cứu đuối nước trong thanh, thiếu nhi năm 2026 với sự tham gia của các vận động viên đến từ 15 địa phương.

Các vận động viên tham gia hội thi bơi và kỹ năng cứu đuối nước năm 2026.

Hội thi diễn ra với 18 nội dung thi đấu được chia theo từng nhóm tuổi, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần lan tỏa phong trào tập luyện môn bơi trong thanh thiếu nhi. Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải đấu cấp cao hơn.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Trong khuôn khổ hội thi, Ban Tổ chức đã lồng ghép hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước; kỹ năng tự cứu, xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước và cách kêu gọi sự hỗ trợ đúng cách.

Nguyễn Linh