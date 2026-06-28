Xã Yên Thọ hoàn thành sắp xếp thôn, giảm từ 29 xuống còn 14 thôn

Ngày 28/6, xã Yên Thọ tổ chức lễ công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc sắp xếp thôn, quyết định thành lập chi bộ các thôn sau sắp xếp trên địa bàn xã.

Các tuyến đường trên địa bàn xã Yên Thọ rực rỡ trong ngày hội ra mắt thôn mới.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở, xã Yên Thọ đã xây dựng đề án sắp xếp thôn trên cơ sở các tiêu chí quy định, đồng thời lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm yếu tố quyết định, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của từng thôn.

Trong quá trình triển khai, các bước thực hiện được công khai, minh bạch để người dân biết, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định.

Sau sắp xếp, xã Yên Thọ giảm từ 29 xuống còn 14 thôn, bảo đảm các tiêu chí về diện tích và quy mô hộ dân theo quy định.

Việc sắp xếp không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính, mà được thực hiện trên cơ sở các thôn có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán sản xuất, tạo nền tảng để các thôn mới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Lãnh đaọ xã Yên thọ và cán bộ, Nhân dân thôn Xuân Thọ dự buổi lễ.

Để các thôn mới sau sắp xếp đi vào hoạt động hiệu quả, chất lượng từ ngày 1/7/2026, xã Yên Thọ đã chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác cán bộ nhằm lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt huyết, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Đình Hà