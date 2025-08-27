Xã Yên Nhân nhiều nhà dân bị hư hỏng, chia cắt

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/8, theo Chủ tịch UBND xã Yên Nhân Quách Thế Thuận, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã có 21 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Trong đó, thôn Chiềng 6 nhà (4 ngôi nhà bị hư hỏng nặng); thôn Lửa 4 nhà (1 nhà bị sạt lở trượt nhà xuống đường hoàn toàn); thôn Na Nghịu 6 nhà; thôn Mô 1 nhà; thôn Khong 4 nhà. Trước thực trạng trên, xã Yên Nhân đã tổ chức di dời 83 hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quyét đến nơi an toàn. Hiện nay, toàn xã mất điện, mạng viễn thông không có sóng điện thoại liên lạc với bên ngoài.

Những ngôi ngà kiên cố bị hư hỏng nặng.

Mưa lũ cuốn theo một khối lượng bùn đất lớn vùi lấp ngôi nhà của người dân.

Sạt lở đồi vùi lấp nhà ở của người dân.

Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng

Khu bếp ăn tập thể của Trường mầm non Yên Nhân bị sạt vào móng và có nguy cơ cao bị nước lũ cuốn trôi.

Sạt lở đồi vùi lấp nhà ở của người dân.

Nhiều người dân xã Yên Nhân bị mất nhà ở do thiên tai gây ra, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Hệ thống điện lưới bị hư hỏng, khiến những ngày qua nơi đâykhông có điện, sóng viễn thông để liên lạc với bên ngoài.

Quốc lộ 47 là con đường duy nhất lưu thông với bên ngoài đang bị sạt lở chia cắt xã Yên Nhân.

Thanh niên trong xã Yên Nhân men theo suối ra ngoài vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân trong những ngày bị chia cắt.

Theo Chủ tịch UBND xã Yên Nhân Quách Thế Thuận: "Hiện nay rất nhiều điểm sạt lở gây tắc đường, khiến xã Yên Nhân bị tạm thời bị chia cắt hoàn toàn. Trước mắt, chúng tôi rất mong sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho các thôn đang bị chia cắt. Hiện nguồn lương thực thực phẩm tại chỗ của địa phương chỉ đáp ứng được cho người dân khoảng 3 đến 4 ngày. Rất mong các ngành có liên quan của tỉnh huy động máy đào công suất lớn để thông tuyến giao thông trong thời gian sớm nhất. Đồng thời khôi phục mạng lưới viễn thông; hệ thống điện để người dân sớm ổn định cuộc sống".

Hải Đăng

(Ảnh do UBND xã Yên Nhân cung cấp)

Hải Đăng

