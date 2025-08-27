Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 47, tạm thời chia cắt xã Yên Nhân

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 45 đoạn qua xã Yên Nhân xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí với khối lượng đất đá rất lớn, xã Yên Nhân tạm thời bị chia cắt.

Hiện nay, trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân đi xã Bát Mọt, xảy ra nhiều điểm sạt lở đất đá.

Theo nắm bắt sơ bộ, có các điểm bị sạt lở nghiêm trọng tại thôn Lửa (Km111+500); thôn Chiềng (Km113+500; Km113+550; Km113+600); thôn Na Nghịu (Km116+180; Km118+200) khiến giao thông bị chia cắt.

Theo quan sát, khối lượng đất đá sạt lở xuống Quốc lộ 47 rất lớn.

Một số đoạt sạt taluy âm, sạt bai cầu.

Nhiều đoạt sạt taluy âm kéo dài.

Khối lượng bùn đất trên đồi đổ xuống rất lớn, hiện gây khó khăn cho công tác thông tuyến.

Trước thực trạng trên, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động máy móc, thiết bị san gạt các vị trí sạt lở gây tắc đường.

Các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy xúc công suất lớn xử lý các điểm tắc.

Đến 14h ngày 27/8, các đơn vị đã thông đường được 1 vị trí tại Km111+500 đoạn qua thôn Lửa.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tuấn: "Hiện nay, tuyến Quốc lộ 47 từ Yên Nhân đến Bát Mọt xảy ra sạt lở nhiều vị trí gây tắc đường. Do chưa đi hết được tuyến đường nên chưa xác định được khối lượng sạt lở trên toàn tuyến. Sở Xây dựng đang tích cực chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, thiết bị, quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất, bảo đảm nhu cầu đi lại cho người dân trên tuyến Yên Nhân - Bát Mọt".

Theo Chủ tịch xã Yên Nhân Quách Thế Thuận: "Sạt lở khiến xã Yên Nhân tạm thời bị chia cắt hoàn toàn. Trước mắt, xã rất mong sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho người dân các thôn đang bị chia cắt bởi nguồn lương thực thực phẩm tại chỗ chỉ đáp ứng được khoảng 3 đến 4 ngày. Rất mong các ngành có liên quan của tỉnh huy động máy đào công suất lớn để thông tuyến giao thông trong thời gian sớm nhất. Đồng thời khôi phục mạng lưới viễn thông; hệ thống điện để người dân sớm ổn định cuộc sống".

