Xã Xuân Hòa tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã

Sáng 26/3, HĐND xã Xuân Hòa tổ chức kỳ họp thứ Nhất, khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau bầu cử.

Đai biểu HĐND xã Xuân Hoà, khóa XXI, nhiệm kỳ 2026 -2031 ra mắt tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XXI. Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã.

Kết quả, đồng chí Phạm Văn Luận tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lê Thị Bảy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Trịnh Ngọc Giang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Hà Đức Hòa và Lê Văn Diệp giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

Kỳ họp cũng thông qua các chức danh Trưởng các Ban của HĐND xã và Ủy viên UBND; xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2026, nội quy và quy chế làm việc của HĐND xã. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò giám sát, quyết nghị các vấn đề sát thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nguyễn Sơn (CTV)