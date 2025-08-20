Xã Trung Lý: Hai người bị lũ cuốn khi đi qua suối

Tối 20/8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tại khu vực suối Chà Làm, bản Khằm 2, xã Trung Lý xảy ra vụ nước lũ cuốn trôi hai mẹ con, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

Nước suối khu vực bản Khằm 2, xã Trung Lý dâng cao, chảy xiết.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Trung Lý, từ khoảng 12h45 đến 14h ngày 20/8, trên địa bàn xã có mưa. Số liệu đo mưa tự động cho thấy, từ 7h đến 15h, tổng lượng mưa là 19,2mm. Mưa khiến nước suối đoạn qua khu vực bản Khằm 2 dâng cao, chảy xiết.

Khoảng 14h30 cùng ngày, bà Thào Thị Dua (sinh năm 1974) và con gái là Sùng Thị Sua (sinh năm 2014, trú tại bản Khằm 2, xã Trung Lý) đi làm rẫy trở về nhà. Khi lội qua suối Chà Làm, cả hai trượt chân khiến bà Thào Thị Dua bị nước cuốn trôi và tử vong, cháu Sùng Thị Sua hiện đang mất tích.

Sau khi tai nạn xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang chỉ đạo lực lượng công an, biên phòng, quân đội, dân quân tự vệ phối hợp tìm kiếm người mất tích; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

