Xã Thọ Ngọc nỗ lực vì sự hài lòng của người dân

Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Thọ Ngọc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS), lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Những giải pháp đồng bộ đang góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Người dân đến thực hiện TTHC được cán bộ Trung tâm PVHCC xã Thọ Ngọc hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo.

Xác định CĐS là giải pháp then chốt để đổi mới phương thức quản lý và giải quyết TTHC, xã Thọ Ngọc đã tập trung số hóa hồ sơ, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, rà soát, đơn giản hóa quy trình, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã được bố trí tại vị trí thuận lợi, trang bị đầy đủ máy tính, máy in, phần mềm chuyên dụng phục vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực được niêm yết công khai, tích hợp mã QR để người dân dễ dàng tra cứu. Trên trang thông tin điện tử của xã cũng tích hợp đường dẫn kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân theo dõi, thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống wifi công cộng, quản lý văn bản điện tử và chữ ký số được vận hành thông suốt, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đúng quy trình.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Trung tâm PVHCC đẩy mạnh số hóa hồ sơ, chuyển đổi hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử và lưu trữ trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID; các giấy tờ được số hóa, ký số ngay từ khâu tiếp nhận, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và tăng tính minh bạch.

Song song với đó, xã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức theo phương châm “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ. 11 tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò nòng cốt với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tài khoản định danh điện tử, góp phần nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng.

Ông Phạm Ngọc Lan, 79 tuổi, ở thôn Thanh Hà, chia sẻ: “Tôi làm thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn để hoàn thiện hồ sơ thừa kế cho con. Được cán bộ Trung tâm PVHCC hướng dẫn tận tình nên thủ tục được nhanh chóng, tiết kiệm nhiều thời gian”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác cải cách hành chính và CĐS của xã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến đều đạt 100%. 100% hồ sơ được cập nhật, theo dõi trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, giảm phiền hà, tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 5.089 hồ sơ, trong đó có 5.087 hồ sơ trực tuyến và 2 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích. Đã giải quyết đúng và trước hạn 4.688 hồ sơ, đạt gần 95%; 401 hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Phó giám đốc Trung tâm PVHCC xã Thọ Ngọc, cho biết: “Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC gắn với đẩy mạnh CĐS; rà soát, tối ưu hóa quy trình, phân công rõ trách nhiệm, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Đơn vị cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích, thường xuyên cập nhật các quy định mới về TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, từng bước hình thành thói quen thực hiện TTHC trên môi trường số”.

Với quyết tâm đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với CĐS, xã Thọ Ngọc đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Phan Nga