Xã Thiệu Hóa nâng cao hiệu quả giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân

Chiều 5/5, UBND xã Thiệu Hóa tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác nắm tình hình, phát hiện và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã; triển khai kế hoạch cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn của lực lượng công an xã; đồng thời đánh giá thực trạng các mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn, nhất là các mâu thuẫn liên quan đến đất đai, đời sống sinh hoạt, quan hệ gia đình, hàng xóm, vay mượn tài sản, va chạm giao thông và trong thanh, thiếu niên, học sinh... Nếu không được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, các mâu thuẫn này dễ phát sinh phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phần thảo luận, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai; đẩy mạnh đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường giám sát việc giải quyết đơn thư; phát huy vai trò của thôn, ban công tác Mặt trận và người có uy tín trong cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của tổ an ninh trật tự trong nắm bắt, xử lý kịp thời các mâu thuẫn; chú trọng phòng ngừa mâu thuẫn trong học sinh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác nắm tình hình, phát hiện, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở tiếp tục được nâng lên; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thực hiện hiệu quả phương châm “từ mâu thuẫn lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không còn mâu thuẫn”, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Thanh Mai