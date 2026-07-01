Xã Nông Cống kiện toàn các tổ chức sau sắp xếp thôn

Sáng 1/7, xã Nông Cống tổ chức công bố nghị quyết về sắp xếp thôn, các quyết định về thành lập tổ chức và công tác cán bộ sau sắp xếp.

Hội nghị công bố các quyết định sắp xếp thôn trên địa bàn xã Nông Cống.

Thực hiện Đề án số 201 của UBND xã về sắp xếp thôn, xã Nông Cống đã tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện quy mô dân số, số hộ, điều kiện địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa và các yếu tố đặc thù của từng địa bàn để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp.

Quá trình triển khai được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, tổ chức lấy ý kiến cử tri và nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Lãnh đạo xã Nông Cống trao quyết định chỉ định chi ủy, chức danh bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận sau sắp xếp.

Theo đề án, xã Nông Cống thực hiện sắp xếp 43 trong tổng số 44 thôn để thành lập 18 thôn mới, giữ nguyên thôn Cung Điền do đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Sau sắp xếp xã còn 19 thôn. Các thôn mới đều bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Nông Cống đã công bố các quyết định thành lập chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ chức ở thôn; công bố các quyết định chỉ định bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và các chức danh liên quan sau sắp xếp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nông Cống Võ Mạnh Sơn phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Nông Cống Võ Mạnh Sơn nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị các thôn mới nhanh chóng ổn định tổ chức và bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Duy Tính