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Xã Thành Vinh ra quân vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sau khi nước rút, xã Thành Vinh đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Xã Thành Vinh ra quân vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Sau khi nước rút, xã Thành Vinh đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Xã Thành Vinh ra quân vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Xã Thành Vinh huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các công sở.

Mưa lớn đã gây ngập lụt trụ sở Đảng ủy, MTTQ xã Thành Vinh, Trường Mầm non Thành Mỹ và Trường THCS Thành Mỹ. Hiện nước đã rút, các đơn vị đang huy động lực lượng tổ chức dọn vệ sinh. Tính đến 9 giờ ngày 19/9, toàn xã còn 127 hộ bị nước ngập vào nhà. Các hộ sơ tán đã trở về nhà an toàn.

Xã Thành Vinh ra quân vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Hiện nước sông Bưởi đang xuống nhanh. Nước rút đến đâu, xã Thành Vinh huy động lực lượng cùng Nhân dân vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, đồng thời triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng, hạn chế bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Đình Hà

Từ khóa:

#Vệ sinh môi trường #MTTQ #ổn định đời sống Nhân dân #Mưa lũ #Quân #lực lượng #huy động #Trường mầm non #nước rút #Triển khai

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