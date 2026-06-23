Xã Nga Sơn giảm từ 41 thôn còn 21 thôn

Sáng 23/6, HĐND xã Nga Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 3 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri và Nhân dân về Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã; xem xét các tờ trình và báo cáo thẩm tra theo chương trình kỳ họp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận, thống nhất cao và biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp thôn trên địa bàn xã.

Theo phương án được thông qua, xã Nga Sơn thực hiện sắp xếp từ 41 thôn xuống còn 21 thôn; trong đó có 4 thôn giữ nguyên, các thôn còn lại được sắp xếp, hợp nhất theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 với tỷ lệ nhất trí 100% đại biểu có mặt.

Xuân Bích (CTV)