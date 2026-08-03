Khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng nay 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (thành phố Hà Nội); Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp trù bị và khai mạc trọng thể. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 3/8 đến sáng 13/8; Đợt 2 từ ngày 19/8 đến 24/8.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày; trong đó, Quốc hội bố trí làm việc 2 ngày thứ Bảy (8/8 và 22/8) và 2 ngày Chủ nhật (9/8 và 23/8).

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội: Các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, bao gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Phát triển đô thị; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản...

Các dự án nghị quyết quy phạm pháp luật được Quốc hội xem xét, thông qua, bao gồm: Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; và nhiều nội dung khác.

Theo chương trình dự kiến, sau phiên khai mạc, hôm nay, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; và một số nội dung quan trọng khác.

Nguồn: https://nhandan.vn/khai-mac-trong-the-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xvi-post979372.html