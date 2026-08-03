Chuyển hóa tiềm năng thành động lực đưa xã Cẩm Tú phát triển

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Cẩm Tú sáng 3/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương cần chuyển mạnh tư duy quản lý hành chính sang quản trị dữ liệu, từ đó xây dựng kịch bản tăng trưởng trên cơ sở lượng hóa rõ từng ngành, từng dự án và từng nguồn thu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm mô hình trồng cây ăn quả tại xã Cẩm Tú.

Xã Cẩm Tú chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã: Cẩm Quý, Cẩm Giang, Cẩm Lương và Cẩm Tú trước đây.

Toàn cảnh buổi làm việc.

6 tháng năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc.

Bày tỏ thống nhất với đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương về những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Xã Cẩm Tú có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội khi có đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 523B, 523E và sông Mã đi qua, tạo điều kiện thuận lợi về kết nối giao thông.

Địa phương cũng sở hữu tiềm năng phát triển du lịch với nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, nổi bật là Khu du lịch Suối cá Thần. Do đó, cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” để xây dựng giải pháp, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Địa phương cần chuyển mạnh tư duy quản lý hành chính sang quản trị dữ liệu, từ đó xây dựng kịch bản tăng trưởng trên cơ sở lượng hóa rõ từng ngành, từng dự án và từng nguồn thu; chủ động tạo môi trường thuận lợi và phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh để kêu gọi nhà đầu tư vào địa bàn.

Đồng chí đề nghị địa phương cần nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương cần xây dựng giải pháp, kế hoạch phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, nhất là tại Khu du lịch Suối cá Thần và quan tâm đến việc quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa truyền thống và con người để thu hút du khách, phát triển kinh tế. Đặc biệt, xã cần quan tâm đến kết nối giao thông nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển và đảm bảo sự liên kết vùng đồng bộ.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho trạm y tế, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; quan tâm cơ sở vật chất trường học để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo.

Quốc Hương