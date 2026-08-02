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Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giới thiệu tóm tắt nội dung Chỉ thị.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giới thiệu tóm tắt nội dung Chỉ thị.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh

Mai Huyền

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Kỷ cương hành chính #nâng cao chất lượng #Kỷ luật #tăng cường #tham mưu #chỉ thị #Giải quyết #Công việc #Anh

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