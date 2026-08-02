Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 Thời sự 18:31 01/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 1/8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; thảo luận, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ...

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 80 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú Thời sự 11:27 01/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/8, tại phường Sầm Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy và Trung tâm Chính trị phường Sầm Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 80 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.