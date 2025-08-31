(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31/8, xã Minh Sơn tổ chức trao quà cho người dân trên địa bàn theo chủ trương tại Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chiều 31/8, xã Minh Sơn tổ chức trao quà cho người dân trên địa bàn theo chủ trương tại Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xã Minh Sơn trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Người dân xã Minh Sơn nhận quà Tết Độc lập ở nhà văn hóa thôn.

Dù đang trong dịp nghỉ lễ, xã đã huy động cán bộ, công chức, viên chức tổ chức trao quà đến tay Nhân dân, bảo đảm mọi người đều được nhận quà đầy đủ và đúng thời gian theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo rà soát, trên địa bàn xã Minh Sơn có 28.269 nhân khẩu của 40 thôn được nhận quà Tết Độc lập. Người dân đến nhận quà đều rất phấn khởi, vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền.

Xã Minh Sơn phấn đấu trong chiều nay 31/8 sẽ hoàn thành việc trao quà để người dân vui Tết Độc lập.

Lê Hợi

Lê Hợi

